VINCITORE DAVID DI DONATELLO 2024 MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA/ Trionfa Emanuela Fanelli

La cerimonia dei David di Donatello 2024 si apre con il vincitore della categoria di miglior attrice non protagonista. Tanti nomi altisonanti, film spettacolari e profondi; a spuntarla è Emanuela Fanelli e la sua pregevole performance nel film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi.

“Grazie davvero, non pensavo; è un onore partecipare con queste attrici straordinarie. Sembrano frasi fatte ma è tutto vero, soprattutto stasera”. Inizia così il discorso di Emanuela Fanelli, premiata ai David di Donatello 2024 come miglior attrice non protagonista. “…Il grazie più grande va a Paola Cortellesi; grazie con tutto il cuore per aver voluto che la tua Marisa fossi io per avermi reso un pezzettino di questa cosa così grande che è diventato il tuo film. Diventato così per un motivo molto semplice, perchè l’hai fatto tu. Dedico questo film a tutta la mia famiglia, con tutti i significati che può avere”. (agg. Valerio Beck)

Diretta vincitori David Di Donatello 2024: i premi/ Premio alla carriera per il grande Giorgio Moroder

David di Donatello 2024, vincitore miglior attrice non protagonista

Tra le candidate a vincitore David di Donatello 2024 del prestigioso premio assegnato per la migliore attrice non protagonista, che nelle edizioni passate ha consacrato nomi del calibro di Virna Lisi, Athina Cenci e Stefania Sandrelli, quest’anno ci sono: Emanuela Fanelli per C’è ancora domani, Romana Maggiora Vergano per C’è ancora domani, Barbora Bobulova per Il sol dell’avvenire, Alba Rohrwacher per La chimera, Isabella Rossellini per La chimera.

VINCITORE DAVID DI DONATELLO 2024, MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA/ Vince Elio Germano!

Tra queste, sicuramente una tra le principali favorite per la vittoria, non solo per la storia artistica ma anche e soprattutto per l’interpretazione del film, che è in gara anche per il miglior lavoro cinematografico del 2023, è Isabella Rossellini. Per lei questa è la prima volta come candidata alla categoria, dopo aver vinto il premio alla carriera lo scorso anno.L’attrice ha infatti pubblicato un video sulla pagina ufficiale dell’evento nel quale si dichiara stupita e felice della notizia, perchè alla sua età rappresenta “Un nuovo inizio”.

Chi è il vincitore del David di Donatello 2024 per la migliore attrice non protagonista? Derby tra Emanuela Fanelli e Romana Maggiora Vergano

Tra le altre nomination come vincitore del David di Donatello 2024 alla migliore attrice non protagonista, sicuramente , come affermano gli analisti e critici cinematografici, a contendersi la vittoria, oltre ad Alba Rohrwacher, che però è candidata anche per la migliore regia, potrebbero essere le due interpreti secondarie del film della Cortellesi. C’è ancora Domani, favorito su tutti i fronti per un possibile trionfo di sceneggiatura, regia, e attrice protagonista infatti, ha in questa categoria, un duello che si preannuncia come un vero e proprio derby.

Claudio Fratini, ex fidanzato Malika Ayane/ La cantante: "non cambierei nulla del mio passato"

Quello tra Emanuela Fanelli e Romana Maggiora Vergano. Quest’ultima, ha dichiarato, nel video che anticipa la sua candidatura, che la partecipazione ad uno dei più importanti premi del cinema internazionale rappresenta per lei un grande privilegio e una conferma del fatto di essere sulla buona strada dicendo: “Questa notizia, insieme al successo del film che il pubblico ha accolto in maniera così calda, mi rende orgogliosa ed emozionata” .











© RIPRODUZIONE RISERVATA