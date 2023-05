Vincitore Eurovision 2023, pronostici/ Marco Mengoni sfavorito

Eurovision Song Contest 2023, i pronostici sul vincitore: per Marco Mengoni “quotazioni” al ribasso

Parte oggi l’imperdibile occasione musicale dell’Eurovision Song Contest 2023, ma l’attenzione è tutta focalizzata verso la finale del 13 maggio a Liverpool dove a salire sul palco sarà Marco Mengoni in rappresentanza dell’Italia. La doppietta al Festival di Sanremo 2023 gli ha garantito la possibilità di partecipare nuovamente all’evento a 10 anni di distanza e soprattutto di tentare l’impresa di migliorare il settimo posto conseguito al tempo, magari mirando alla vittoria.

Gli artisti in gara all’Eurovision Song Contest 2023 sono chiaramente tanti; tutti validi e soprattutto diversificati dal punto di vista dello stile e del genere di riferimento. Risulta quanto mai difficile azzardare pronostici soprattutto in riferimento alle reali possibilità di Marco Mengoni. Certo è che un indicatore significativo possono essere i bookmakers che puntualmente riflettono le presunte potenzialità dominanti a favore di un artista piuttosto che di un altro. Dopo la vittoria dell’Italia nel 2021 con i Maneskin, è chiaro che le possibilità per il nostro Paese siano più basseeurovision; bissare il trionfo a distanza di così poco tempo non è banale come impresa.

Eurovision Song Contest 2023: i pronostici dei bookmakers sul possibile podio

Nel merito delle indicazioni e quotazioni offerte dai bookmakers sul prossimo Eurovision Song Contest 2023, spicca un dettaglio clamoroso. Stando a quanto prevede Planetwin365 – come riporta Optimagazine – Alessandra Mele rischia di surclassare proprio Marco Mengoni. La giovane rappresenta la Norvegia ma è di origini litaliane, precisamente liguri; una sorta di derby che nel caso avesse come esito quanto anticipato non sarebbe proprio il beneficio più auspicabile per l’Italia nel merito della competizione canora.

Il possibile podio dell’Eurovision Song Contest 2023 – secondo le quote di William Hill – vedrebbe al gradino più basso il duo ucraino Tvorchi, a pari merito con la Francia rappresentata da La Zarra. La medaglia d’argento con buone possibilità potrebbe finire al rapper Kaarija, in rappresentanza della Finlandia. Chiude il possibile vincitore: la svedese Loreen che è attualmente quotata a 1,80. In sostanza, con Marco Mengoni fermo sui 25,00, le possibilità per il cantautore originario di Ronciglione sembrano piuttosto basse. Chiaramente, sarà la giuria a dare l’esito effettivo e il mondo della musica non è nuovo a ribaltoni quando si tratta di kermesse canore. Non resta che attendere la finale dell’Eurovision Song Contest 2023 il prossimo 13 maggio per scoprire chi avrà ragione.











