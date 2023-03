Vincitore Grande Fratello Vip 2022: chi è?/ Il pronostico di Attilio Romita spiazza

Vincitore Grande Fratello Vip 2022: i pronostici

Alla finalissima del Grande Fratello Vip 2022 manca poco più di una settimana. Lunedì 3 aprile sarà eletto il vincitore dell’edizione più lunga del reality show. In finale, finora, ci sono tre donne ovvero Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà a cui lunedì 27 marzo si aggiungeranno altri due vipponi. In pole per conquistare gli ultimi posti per la finale ci sono Nikita Pelizon ed Edoardo Tavassi ma non sono da escludere sorprese. A tallonare Nikita e Tavassi per gli ultimi posti per la finale c’è Luca Onestini.

Tra i vari vipponi, invece, in pole position per la vittoria, ci sono proprio Oriana Marzoli, Nikita Pelizon ed Edoardo Tavassi. Oltre ai pronostici degli esperti e del web, ci sono anche i pronostici degli ex concorrenti.

Il pronostico di Attilio Romita sul vincitore del Grande Fratello Vip 2022

Attilio Romita che è rimasto nella casa del Grande Fratello Vip 2022 per mesi, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Novella 2000, si è lasciato andare ad un pronostico sul nome del probabile vincitore. Romita, nella casa, aveva stretto un legame particolare con Antonino Spinalbese e Daniele Dal Moro. Con l’uscita di quest’ultimi e di Antonella Fiordelisi che, a suo dire, avrebbe perso consensi per la storia con Edoardo Donnamaria, Romita punta tutto su Oriana Marzoli.

“Con tutto il suo modo di fare, talvolta esagerato e sopra le righe, chi preferisco è Oriana Marzoli, perché è l’unica persona vera nella Casa. Ho sempre considerato Antonella la mia migliore amica. Ha perso punti a causa del suo andirivieni con Donnamaria. Prima si amano e dopo due ore si fanno la guerra. Queste cose non mi piacciono”, le parole del giornalista.

