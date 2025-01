Il contesto del Grande Fratello, per le sue fattezze e dinamiche, spesso porta i concorrenti a vivere un’esperienza decisamente lontana dalle aspettative. Nessuno immagina, prima di viverlo in prima persona, quanto possa essere alienante trascorrere diverse settimane in totale isolamento rispetto al mondo esterno condividendo lo spazio sempre con le medesime persone. Lo sa bene Attilio Romita che, già in passato, aveva raccontato le difficoltà nel ritrovarsi in una condizione simile.

Come riporta Isa e Chia, proprio in riferimento alla sua esperienza del passato al Grande Fratello, Attilio Romita ha raccontato a Biccy un retroscena hot mai rivelato prima d’ora e – a suo dire – fortunatamente non catturato dalle telecamere. In realtà, le immagini avrebbero potuto fare il giro del web: sarebbe stata la regia a cogliere il rischio e tutelare l’ex concorrente evitando di mandare in onda le immagini in questione e relative al retroscena hot rivelato dal giornalista. Ma cosa è successo?

Attilio Romita e la defaillance ‘a luci rosse’ al Grande Fratello: “Tolsi il costume e…”

“Vorrei raccontare un inedito, una cosa che nessuno sa e che per fortuna non si è vista. Ringrazio gli autori che in quel momento mi hanno protetto e mi hanno salvato; nella casa andavamo tutti a fare la doccia in uno spazio aperto al centro”. Inizia così il racconto di Attilio Romita a proposito del retroscena hot, partendo appunto dalla particolarità dell’esperienza al Grande Fratello in termini di isolamento. “Ovviamente, tutti andavamo con il costume, com’è normale che sia in quel contesto; io un’occasione specifica ero sovrappensiero, in qualche modo ero fuori di testa per la condizione particolare in cui ero ovvero in un reality e chiuso da tempo. Insomma, sono andato nella mia stanza per mettere l’accappatoio e ho tolto il costume da bagno; poi come nulla fosse sono andato alle docce e ho appeso l’accappatoio mettendomi poi sotto la doccia completamente… come Adamo”. Dunque, Attilio Romita si è ritrovato completamente nudo e alla mercé delle telecamere a causa di una quasi ‘fatale’ dimenticanza. “Per fortuna nessuno ha visto, quelle immagini non sono state trasmesse”.

Proseguendo nel suo racconto del retroscena hot, Attilio Romita – come riporta Isa e Chia – avrebbe ulteriormente sottolineato come quell’errore fosse solo la punta dell’iceberg di una condizione che in realtà lo avrebbe messo più volte in difficoltà al Grande Fratello. “Io sono andato al GF Vip non avendo mai visto una puntata e con dei grossi limiti; infatti dimenticavo completamente l’esistenza di telecamere e microfoni. Dicevo cose da bar sport… A qualsiasi ora del giorno e della notte c’erano molte persone collegate e infatti ho fatto degli errori imperdonabili”. Il giornalista ha poi aggiunto: “Ad esempio, ho usato un’espressione sbagliatissima; ho scoperto che c’era un gruppo che si accordava per fare le nomination e li ho accusati di avere atteggiamenti quasi mafiosi. Una roba che non si dice nel modo più assoluto, bisogna essere molto attenti”.