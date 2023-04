Vincitore Grande Fratello Vip 2023, chi è? Nikita Pelizon!/ Seconda classificata Oriana

Nikita vince il Grande Fratello Vip 7

Testa a testa finale tra due donne grandissime protagoniste del Grande Fratello Vip 7: Oriana Marzoli e Nikita Pelizon. Sono loro due le concorrenti arrivate fino alla fine di questa edizione che si contendono la vittoria. Dopo aver spento insieme le luci delle Casa, Nikita e Oriana lasciano, non senza commozione, la porta rossa alle spalle e, tra splendidi fuochi d’artificio, sono accompagnate nello studio del Grande Fratello Vip.

L’ingresso in studio di Nikita e Oriana è accolto da un vero e proprio boato del pubblico, che urla senza sosta i nomi delle due finaliste. È poi tempo di busta dorata con il nome della vincitrice. Dopo una breve lettura di Signorini, che ricapitola brevemente il loro percorso, arriva il nome della vincitrice del Grande Fratello Vip 7: a vincere è Nikita! (Aggiornamento di Anna Montesano)

GF Vip, Giaele eliminata: Alberto rimane in gioco e arriva terzo

Il terzo e ultimo duello di questa finale del Grande Fratello Vip vede contrapposti Alberto De Pisis e Giaele De Donà. Dopo le eliminazioni di Milena Miconi, Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi, un altro concorrente dovrà per sempre dire addio alla Casa e ai sogni di gloria. Entrambi i concorrenti sono rimasti in gioco sin dall’inizio, da quel lontano settembre quando questa lunghissima edizione ha preso il via.

Alla fine però i giochi sono fatti: il verdetto stabilisce che Giaele è ufficialmente eliminata mentre Alberto è ancora in gara e finisce dritto sul podio. A questo punto, rimangono in gioco lo stesso Alberto, Oriana e Nikita. Ma un nuovo verdetto arriva repentino: dopo il televoto flash a 3, è Alberto questa volta a dover salutare la Casa, classificandosi in terza posizione. Duello a due tra Nikita e Oriana: chi sarà la vincitrice? (Agg. Ruben Scalambra).

Chi è il vincitore del Grande Fratello Vip 2023? Nikita batte Micol!

Nikita Pelizon batte Micol Incorvaia in questo primo televoto per la finalissima del Grande Fratello Vip 7. Tre sono le accoppiate per eleggere poi il trio che andrà sul podio: Nikita e Micol è il primo duo al televoto, che è stato vinto proprio dalla Pelizon. La seconda coppia a sfidarsi in finale è poi quella di Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi, attualmente al televoto. La terza ed ultima coppia in questa finale che si sfida al televoto è composta da Giaele e Alberto. Chi tra questi riuscirà a conquistare la finalissima? La proclamazione del vincitore è sempre più vicina. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Alberto De Pisis tra i finalisti

È Alberto De Pisis il sesto finalista del Grande Fratello Vip 7. La finale ha inizio infatti subito con l’esito del primo televoto, quello che è stato aperto per tutta la settimana e che proclama ora il sesto finalista. Alberto è il concorrente che si aggiunge a Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Giaele De Donà, e che gioca per la vittoria finale.

“Non sarò io a vincere ma credo che questa vittoria potrei prendermela”, sono state le parole di Alberto De Pisis, che spera appunto in cuor suo di riuscire nell’impresa di vincere il Grande Fratello Vip. Che le sue chance di successo siano aumentate dopo questo televoto vinto? Adesso hanno inizio i faccia a faccia tra i vari finalisti e questo ci svelerà le preferenze del pubblico. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Pronostici e sondaggi dal web

Chi vincerà il Grande Fratello Vip 7? La domanda è oggi 3 aprile troverà la sua attesa risposta, visto che questa sera, su Canale 5, Alfonso Signorini condurrà la finalissima del reality. Sei i finalisti che si giocheranno la vittoria: Oriana Marzoli, prima ad essere proclamate finalista, seguita da Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. L’ultimo posto sarà conquistato da uno tra Milena Miconi e Alberto De Pisis, protagonisti dell’ultimo televoto per la finale.

Ma chi danno come papabile vincitore i sondaggi del web e le quote delle scommesse? Partiamo con il concorrente che, secondo entrambe le situazioni, ha meno possibilità di tutti di vincere questo Grande Fratello Vip, che è Milena Miconi. È la concorrente che per ultima ha fatto il suo ingresso nella Casa tra quelli rimasti, e per il pubblico si è imposta poco a livello di gioco. Questo l’avrebbe dunque penalizzata, relegandola all’ultimo posto.

Vincitore del Grande Fratello Vip 7: testa a testa tra Nikita e Oriana?

Sale di un gradino, ma sempre tra i meno probabili alla vittoria del Grande Fratello Vip 2023 è Alberto De Pisis, la cui vittoria su Lottomatica è data a 26. Poco probabile per il pubblico e le quote è anche la vittoria di Giaele De Donà, data a 16; segue Micol Incorvaia a 8. Saliamo così sul podio, con i tre nomi che si giocherebbero la vittoria di questa edizione. Al terzo posto troviamo Edoardo Tavassi, con una quota di 3.50. A giocarsela sono dunque Nikita Pelizon (con una quota di 2.50) e Oriana Marzoli. Per le scommesse è lei la più papabile alla vittoria, con una quota di 1.85.

I sondaggi del web sembrano però dare invece vantaggio a Nikita. Sembra dunque certo per molti che sarà una di loro a vincere il Grande Fratello Vip 7. Tuttavia, i colpi di scena non sono da escludere, motivo per il quale non è detto che non faccia il salto finale proprio Edoardo Tavassi.











