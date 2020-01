Vincitore Il Cantante Mascherato/ Chi ha vinto? Gli indizi dei cinque finalisti

Chi vincerà il Cantante Mascherato? La finale in onda oggi, venerdì 31 gennaio 2020 su Rai1, segna un appuntamento conclusivo con cinque maschere interessanti da scoprire tramite indizi ed esibizioni. Il programma, come di consueto, verrà presentato da Milly Carlucci. Nel corso dell’ultima puntata di stasera, i finalisti canteranno le loro ultime canzoni cercando di guadagnarsi il titolo di Primo Vincitore del programma, essendo questa la prima stagione italiana e, probabilmente, visto il successo, ci sarà una seconda edizione. Dalle 21.25 circa, si apriranno i battenti della gara che vedrà scendere in pista: coniglio, angelo, leone, mastino e mostro. La scoperta del personaggio che si nasconde sotto la maschera spetterà – come sempre – ai 5 giudici del programma: Flavio Insinna, Guillermo Mariotto, Ilenia Pastorelli, Patty Pravo e Francesco Facchinetti. Insieme a loro, anche il pubblico da casa. Come aiuto, il profilo Instagram ufficiale de Il cantante mascherato pubblica ogni settimana una serie di indizi.

Vincitore Il Cantante Mascherato: ecco tutti gli indizi dei cinque finalisti

Chi si nasconde dietro il mostro? Ecco i suoi indizi: “Sono troppo buono e non sempre è un bene”, “Per il mio lavoro ho perso alcuni momenti importanti della vita”, “Ho saputo reinventarmi”, “Io sono il mostro del rock”, “Sono abituato alle sfide”, “Vengo da una famiglia umile”. Ecco gli indizi del mastino: “Mi piace essere piacevolmente sopra le righe”, “Sono sempre stato più alto e grosso degli altri”, “Ho la passione per il buon cibo, il buon vino, ma soprattutto mi piace la pizza”, “Sto dando tutto quello che posso dare”, “La goffaggine del mio personaggio mi appartiene”, “Io so cosa si prova ad essere corpulenti”. Il coniglio invece: “Finalmente posso parlare d’amore”, “Quando c’è da lottare non scappo mai”, “La mia anima è tenera ma dentro di me batte un cuore rock”, “Se ascoltate il cuore, riuscite a conoscermi”, “Il mio sbocciare è nascosto dietro la sofferenza”, “Io non casco mai”.

Gli indizi del leone invece, sono questi: “Sono forte, sicuro e determinato”, “La libertà per me è tutto”, “Il mio tallone d’Achille non l’ho ancora scoperto”, “Mi sento Cristoforo Colombo alla ricerca di nuove terre”, “Tutto quello che sono lo devo all’amore di mio padre”, “Lasciatemi gridare, io sono il leone”. In ultimo, l’angelo: “Pochi mi conoscono veramente per quello che sono”, “Sono meno demonio di quanto tutti non pensano”, “Ciò che penso mi si legge in faccia”, “Ho studiato tanto per arrivare a questo livello”, “Non so se riuscirò a camminare da solo”, “Ho perso le ali ed è stato doloroso”.



