IL CANTANTE MASCHERATO/ Caccia aperta al Leone, mentre il Pavone è… (3a puntata)

Svelato il Pavone che è…

Fine dei giochi per Pavone, che esce di scena nel corso della semifinale de Il Cantante Mascherato. Dentro a quel costume, tanto eccentrico e stravagante, c’era l’eclettica Emanuela Aureli, una delle imitatrici più brave e abili nell’arte del trasformismo. Il suo commento a viso scoperto è stato eloquente: “Ma come”, ha osservato, rivolta alla giuria, “con questo becco, non mi avete riconosciuta?”. Il riferimento è al naso particolarmente pronunciato, una delle caratteristiche fisiche su cui lei stessa ha sempre scherzato dimostrando, tra le altre cose, di possedere una grande autoironia. Parla da sé, oltre al costume, la scelta stessa di mascherarsi. L’Aureli ha fatto di questo gioco un vero e proprio mestiere, e adesso ringrazia Milly Carlucci di averle regalato la sua più bella opportunità in tal senso. Di maschere, lei, ne ha indossate tante, e tutte per celare il suo malessere che qui è in parte venuto fuori.

Chi è il Mastino Napoletano de Il Cantante Mascherato?

Non c’è stato il tempo, dopo lo svelamento di Pavone a Il Cantante Mascherato, di annunciare l’esito della sfida tra Mostro e Mastino Napoletano. Queste due maschere, infatti, sono finite allo spareggio l’una contro l’altra, con il Mastino in leggero vantaggio dal momento che lui, con gli spareggi, ormai ha dimestichezza. L’indizio di questa sera è qualcosa come “risolvo problemi”, il che, comunque, non rappresenta una rivelazione determinante. Di lui si è detto potesse essere o Alessandro Greco o Alessandro Borghese, ma entrambe le ipotesi non convincono del tutto. In primis, Mastino è Napoletano per una ragione (ovvero, che è napoletano anche nella vita reale); in secundis, deve trattarsi di un personaggio particolarmente dinamico e che sa muoversi sul palcoscenico anche come interprete. Scontato, infatti, che tutti i concorrenti siano esperti intrattenitori, chi in un ramo chi nell’altro dalla musica alla televisione.

Da Angelo a Leone cresce la curiosità attorno all’identità di questi cantanti mascherati

Il personaggio più controverso di questa edizione de Il Cantante Mascherato è senza dubbio Angelo. Sono svariate le occasioni in cui Milly invita a guardare non soltanto alla voce, non soltanto alle movenze, ma anche agli indizi più “piccoli” nel senso di apparentemente irrilevanti. Quella che riguarda l’Angelo è in realtà una prova enorme: chi è che ha questa parola – ”angelo”, appunto – nel cognome? Anna Tatangelo, ovviamente. E chi è che si è sempre detta stanca delle etichette e ha sempre richiesto un giudizio di merito sulle sue performance? Lei, Anna Tatangelo. Anche adesso, però, Anna si ritrova alle prese con una giuria che non la capisce. Pareri sul canto? Pochissimi. Etichette attribuite? Tante, e una in particolare: quella di essere Valerio Scanu. A un certo punto, la situazione si ribalta, e lei accusa chi ha davanti di essere il vero falso: se Angelo indossa una maschera, almeno è una maschera visibile. Quella degli altri, invece, sarebbe molto più occulta e subdola. Come occulto e subdolo è il ruolo di Adriano Pappalardo, Al Bano e Max Giusti nell’affaire – come lo chiama la Carlucci – Leone. Un’unica certezza: due di loro mentono, recitano una parte, perché sennò la caccia si ferma. Non è possibile, infatti, che Leone non sia uno dei tre, e in particolare che non sia proprio Al Bano.



