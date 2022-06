Vincitore Isola dei Famosi 2022, chi è?/ Nicolas Vaporidis favorito, ma Carmen…

Chi sarà il vincitore Isola dei famosi 2022?

Questa sera, lunedì 27 giugno, in diretta dall’Honduras andrà in onda la finale dell’Isola. Chi è il vincitore dei Famosi 2022? I sei finalisti sono: Nicolas Vaporidis, Luca Daffrè, Marialaura De Vitis, Carmen Di Pietro, Mercedesz Henger e Nick Luciani. Questi ultimi sono già al televoto: chi tra il cantante dei Cugini di campagna e la figlia di Eva Henger sarà il primo eliminato della finalissima? Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis sono gli unici due naufraghi che sono in Honduras fin da primo giorno: sono sbarcati a Cayo Cochinos il 21 marzo. Nick Luciani è arrivato al quindicesimo giorno. Marialaura De Vitis e Mercedesz Henger hanno raggiunto il gruppo al 47esimo giorno, mentre l’ultimo arrivato è l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Luca Daffrè, sbarcato al giorno 57. I favoriti dalla vittoria finale sono proprio i naufraghi di lunga data.



Vincitore Isola dei famosi 2022? I bookmaker scommettono su Nicolas Vaporidis

Secondo i dati Snai il vincitore Isola dei Famosi 2022 dovrebbe essere l’attore Nicolas Vaporidis, quotato 1.30. Subito dopo di lui c’è Carmen Di Pietro con 3.50, segue Marialaura De Vitis con 10.00, Luca Daffrè con 10.00 e per ultimi Mercedesz Henge e Nick Luciani con 15.00. Anche per i bookmaker Sisal, Eurobet, GoldBet, Planetwin, Betflag il vincitore assoluto del reality dovrebbe essere l’attore di “Notte prima degli esami”. Nicolas Vaporidis è stato il primo finalista, confermando così anche il favore del pubblico. Sarà davvero lui il vincitore dell’Isola dei famosi 2022? Il montepremi finale dovrebbe corrispondere a 100 mila euro, come lo scorso anno. Nella precedente edizione metà del montepremi era stato devoluto in beneficienza, molto probabilmente verrà fatto lo stesso anche quest’anno.

Isola dei Famosi 2022, finale/ Vincitore e diretta: sorpresa Carmen Di Pietro?

