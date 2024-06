Edoardo Franco ‘tradito’ all’Isola dei Famosi 2024/ “Perchè mi hanno mandato al televoto? Ci rimango male…”

Una nuova catena ma dal peso considerevole ha cambiato gli equilibri all’Isola dei Famosi 2024 in vista della finale. I naufraghi sono stati chiamati a scegliere tra i rimasti in gara: l’ultimo sarebbe finito direttamente al televoto flash di questa semifinale del reality. A gran sorpresa, l’unico a non essere stato scelto è stato Edoardo Franco; Samuel Peron ha infatti scelto Aras al suo posto.

Vladimir Luxuria, appreso il verdetto della ‘catena umana’ nel corso della diretta della semifinale dell’Isola dei Famosi 2024, ha subito notato una leggera amarezza sul volto di Edoardo Franco, spedito dai naufraghi direttamente al televoto flash. “Perché sono stato l’ultimo scelto? Probabilmente perché ero quello che gli piaceva di meno, devi chiederlo a loro non a me… Un minimo ci sono rimasto male, però raga: salvatemi, pensateci voi!”.

Sonia Bruganelli si è inserita nella conversazione tra la conduttrice ed Edoardo Franco incalzando il concorrente a proposito di una possibile scelta che, tornando indietro, potrebbe essere considerata sbagliata dal punto di vista strategico. “Col senno di poi, la settimana scorsa non avresti dovuto salvare Karina e mandare uno di loro in nomination? Hai avuto due settimane per parlare e avevi l’amuleto che non hai utilizzato, e adesso…”. Perentoria però la replica del concorrente dell’Isola dei Famosi 2024: “Ti dico la verità, se avessi salvato Karina avrebbe potuto vincere le prove fisiche quindi mi sono voluto affidare al destino. Col senno di poi quindi sono fiero della mia scelta e non la cambierei”.

Anche Dario Maltese ha voluto incalzare Edoardo Franco ponendo ancora l’accento sull’amuleto non utilizzato nonostante le due settimane a disposizione: “Non credi che aver svelato della presenza dell’amuleto quando non serviva più ti abbia danneggiato?”. Anche in questo caso lo chef non ha avuto dubbi: “Non penso, sono stato me stesso e nel caso mi abbia svantaggiato sono problemi loro perchè non mi è stato detto…”.











