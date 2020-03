Vincitore Italia’s Got Talent 2020/ Chi è? Il 13enne Francesco Carrer favorito

Chi vincerà Italia’s Got Talent 2020? Lo scopriremo questa sera perchè il momento della finalissima per i fantastici talenti che hanno conquistato la fiducia dei giudici Mara Maionchi, Frank Matano, Federica Pellegrini e Joe Bastianich è finalmente arrivato. Oggi, venerdì 6 marzo, in prima serata su Tv8, in diretta, andrà in onda la finalissima di Italia’s Got Talent. Il vincitore porterà a casa, oltre al titolo, anche il primo premio da 100mila euro. Sono 12 i finalisti che, questa sera, si contenderanno la vittoria di cui 7 sono stati selezionati dai Giudici nelle 7 puntate di Audition, 4 concorrenti sono stati scelti con il Golden Buzzer (uno per ogni Giudice) nel corso delle 7 puntate di Audition e uno scelto tramite il meccanismo del Golden Buzzer del pubblico, ma chi sono i fantastici dodici finalisti di Italiaìs Got Talent 2020? Andiamo a scoprirli insieme.

I finalisti di Italia’s Got Talent 2020

Sul palco della finalissima di Italia’s Got Talent 2020 si esibiranno: il duo comico Zio Tore e Andrea Fratellini, rispettivamente pupazzo e ventriloquo, la World Teakwondo Demonstration, in finale grazie al golden buzzer di Mara Maionchi, la Iorio Family, Claudia Lawrence che è la 94enne che è arrivata in finale con il golden buzzer di Frank Matano, il cantante Silvio Cavallo, l’Antigravity Show ovvero Riccardo e Alessandro, performer e programmatore che hanno portato in scena uno spettacolo virtuale, le ballerine fiorentine della Compagnia Colonna, il coro gospel Sunshine Gospel Choir che ha ricevuto il golden buzzer di Joe Bastianich, il gruppo di ballerini dei Powa Tribe, Francesco Carrer, golden buzzer di Federica Pellegrini e Claudio Morici. Il dodicesimo finalista sarà annunciato in diretta questa sera e sarà scelto dal golden buzzer del pubblico. Tra tutti, chi sarà il vincitore? Il pubblico è stato piacevolmente colpito da Francesco Carrer: sarà lui a trionfare?

© RIPRODUZIONE RISERVATA