Italia’s Got Talent 2020/ Diretta e finalisti: Golden Buzzer di Federica Pellegrini

Doppio appuntamento con Italia’s Got Talent 2020 che torna in onda oggi, mercoledì 4 marzo con l’ultima puntata delle audizioni al termine della quale saranno decretati gli ultimi due finalisti e venerdì 6 marzo con la finalissima che sarà condotta da Enrico Papi, sostituto di Lodovica Comello in attesa del primo figlio. Al tavolo dei giudici ci saranno Frank Matano, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Joe Bastianich. Nel corso della settima puntata di Italia’s Got Talent 2020 dedicata alle audizioni, saranno assegnati ancora due Golden Buzzer ovvero quello di Federica Pellegrini e quello del pubblico che sceglieranno così gli ultimi due finalisti che si contenderanno la vittoria venerdì 6 marzo. Anche questa sera, sul palco, saliranno talenti molto diversi tra loro che cercheranno di conquistare gli ultimi posti liberi per la finalissima.

Italia’s Got Talent 2020, i finalisti

La finale di Italia’s Got Talent 2020 andrà in onda in diretta. Prima del fatidico appuntamento del 6 marzo, però, è necessario scegliere gli ultimi talenti che, tra due giorni, cercheranno di portare a casa la vittoria. Finora, in finale, ci sono: i Sunshine Gospel Choir di Torino, i World Taekwondo Demonstration Team, Claudia Lawrence, Andrea Fratellini e Zio Tore, la Iorio Family, il chitarrista Silvio Cavallo, il duo “futurista” degli Antigravity Show e la Compagnia Colonna di pole dance e la crew dei Powa Tribe. Chi saranno, dunque, gli ultimi finalisti? Lo scopriremo al termine di questa puntata. Per decretare gli ultimi finalisti, sarà fondamentale la scelta di Federica Pellegrini e del pubblico che assegneranno gli ultimi golden buzzer. Su chi ricadrà la scelta?

Come vedere in streaming Italia’s Got Talent 2020

La settima puntata di Italiaìs Got Talent 2020 dedicata alle ultime audizioni andrà in onda, a partire dalle 21.30, su Tv8. Oltre alla diretta televisiva, è possibile seguire il talent show anche in diretta streaming grazie al portale della rete televisiva, cliccando qui. Chi, dunque, non potrà godersi la puntata comodamente sul divano di casa, potrà guardare tutte le esibizioni della serata da qualsiasi dispositivo.



