Vincitore La Sai l’Ultima? Digital Edition/ Chi è? 10 finalisti si sfidano per il titolo

Chi è il vincitore di La sai l’ultima? Digital Edition?

La sai l’ultima? Digital edition è arrivata all’atto finale. Questa sera si deciderà il vincitore assoluto della competizione tra barzellettieri d’Italia. Dieci sono i protagonisti che questa sera si giocheranno il tutto per tutto a suon di risate. Troviamo Bicio, il concorrente della squadra di Gianluca Fubelli che ha vinto il quinto appuntamento di venerdì 19 luglio 2019; segue Raoul Maiuoli, vincitore della quarta puntata, team Maurizio Battista. Ancora Carmine Cavezza, vincitore terza puntata del team di Biagio Izzo; Willer Collura e Lidia De Santis detta “la cheffa”, seconda e prima puntata, del team di Fubelli. In gara ancora Daniele Spataro e Massimo Cozzolino. Gli altri sono Pino Dara, Augusto Cottini e Bruno Lusenti, finalisti perché tra i “ripescati” più votati. Saranno loro, dunque, a sfidarsi nell’accesa ultima manche dello show condotto da Ezio Greggio e dalla bella Romina Pierdomenico.

Ezio Greggio, sul vincitore de La sai l’ultima? Digital Edition: “questo potrebbe essere il loro trampolino di lancio”

Una sfida, quindi, che promette grandi emozioni come anticipato da Ezio Greggio attraverso Tv Sorrisi e Canzoni: “Sotto i sorrisi… serpeggia la tensione! La finale è vicina e i concorrenti vogliono vincere. Sanno tutti che questo potrebbe essere il loro trampolino di lancio per una carriera nella comicità, com’è già successo ad altri in passato“. Il conduttore ha inoltre aggiunto: “Chi vorrebbe perdere un’occasione simile?” Nell’ultima puntata di “La sai l’ultima? Digital Edition” i migliori rappresentati delle tre squadre capitanate da Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla (Gianluca Fubelli), si sfideranno a colpi di barzellette per conquistare l’ambito scettro che potrebbe aprire le porte del successo. La giuria, presieduta da Gerry Scotti e composta da Nino Formicola; Valentina Persia; Alessandro Paci; Geppo Show, alias Simone Metalli, deciderà con i suoi voti il vincitore assoluto. Gli ospiti della finalissima sono: Nino Frassica e Pucci. La radio partner del programma è Radio 105. Naturalmente, anche in questo ultimo appuntamento, non mancherà Romina Pierdomenico, volto femminile del programma.

