Vincitore Premio Lucio Dalla Sanremo 2023/ Come viene assegnato e chi sono gli ultimi vincitori

C’è attesa per le prossime serate del Festival di Sanremo 2023 e per scoprire quali sorprese ci regalerà questa 73esima edizione. C’è anche tanta voglia di scoprire chi sarà il vincitore (o la vincitrice) e chi si aggiudicherà tutti gli altri riconoscimenti assegnati ogni anno in questa occasione. Infatti Sanremo 2023 non si chiuderà semplicemente dopo aver riconosciuto il migliore artista d’Italia, ma premierà anche i brani che avranno dimostrato di possedere alcune caratteristiche in più degli altri.

Tra questi, il Premio Lucio Dalla è un appuntamento irrinunciabile dal 2006 ed è assegnato esclusivamente dalla Sala Stampa Radio-TV-Web presente all’Ariston per il Festival di Sanremo 2023. La decisione sarà quindi nelle mani degli esperti del settore e degli inviati dei principali media italiani, a cui andrà l’onere di decidere a chi assegnare il Premio Lucio Dalla. Così come gli altri premi meno noti al grande pubblico ma ambitissimi dagli artisti in gara, anche in questo caso la valutazione viene effettuata a prescindere dall’appartenenza alla categoria Giovani o Big. Scopriamo chi lo ha vinto dal 2006 fino all’edizione scorsa tenutasi nel 2022.

Sanremo 2023, tutti i vincitori del Premio Lucio Dalla assegnato dalla Sala Stampa

Sanremo 2023, il Premio Lucio Dalla è tra i riconoscimenti a cui ambiscono i ventotto artisti in gara quest’anno. L’edizione 2022 ha visto questo premio riconosciuto a Gianni Morandi con ‘Apri tutte le porte’, brano scritto per lui da Jovanotti. L’anno precedente, il 2021, ha invece visto trionfare Colapesce e Dimartino con il tormentone ‘Musica leggerissima’. Nel 2020 Diodato ha fatto incetta di premi, tra cui il Lucio Dalla, con ‘Fai Rumore’. Nel 2019 è toccato a Daniele Silvestri con ‘Argentovivo’.

Proseguiamo per scoprire gli altri vincitori del Premio Lucio Dalla del Festival di Sanremo! Il 2018 è stato l’anno di Lo Stato Sociale con ‘Una vita in vacanza’, mentre il 2017 ha visto trionfare Fiorella Mannoia con ‘Che sia benedetta’ e il 2016 ha visto protagonisti gli Stadio con ‘Un giorno mi dirai’. Nel 2015, il Premio Lucio Dalla è stato assegnato a Nek con ‘Fatti avanti amore’, nel 2014 a Perturbazione con ‘L’unica’, nel 2013 a Elio e le Storie Tese con ‘La canzone mononota’, nel 2012 Arisa con ‘La Notte’, nel 2011 a Roberto Vecchioni con ‘Chiamami ancora amore’. Proseguendo a ritroso, nel 2010 incontriamo Malika Ayane con ‘Ricomincio da qui’, nel 2009 Povia con ‘Luca era gay’, nel 2008 Loredana Berté con ‘Musica e Parole’, nel 2007 Simone Cristicchi con ‘Ti regalerò una rosa’ e infine nel 2006 i Nomadi con ‘Dove si va’. Il Premio Lucio Dalla, come gli altri premi collaterali, consiste in un riconoscimento che non prevede alcun compenso economico per gli artisti.











