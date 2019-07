Vincitore Premio Strega 2019/ Cinquina finalisti: “Era quella attesa!”, i pronostici

Chi ha vinto il Premio Strega 2019?

Il premio strega verrà consegnato nella giornata di oggi, giovedì 4 luglio 2019. Chi sarà il vincitore? Difficile poterlo dire così anticipatamente, ma possiamo di certo fare qualche piccolo pronostico e darvi tutte le informazioni del caso. Nella cinquina ci sono tre autrici: Nadia Terranova con “Addio Fantasmi” (Einaudi Stile Libero), Claudia Durastanti con “La straniera” (La Nave di Teseo), Benedetta Cibrario con “Il rumore del mondo” (Mondadori) e due autori, Antonio Scurati con “M – Il figlio del secolo” (Bompiani) e Marco Missiroli con “Fedeltà” (Einaudi). Lo scorso anno il premio è finito nelle mani di Helena Janeczek con il romanzo “La ragazza con la Leica”. Numeri. I componenti della giuria anche questo anno saranno 660. Inizialmente proprio loro hanno avuto il compito di scegliere una dozzina di semifinalisti. Lo scorso 12 giugno poi, sono stati selezionati i 5 finalisti. Tra loro: 400 Amici della domenica (Add), 200 votanti all’estero, 40 lettori selezionati da 20 librerie e 20 voti collettivi.

Premio Strega 2019: pronostici sul possibile vincitore

Il Premio Strega come tradizione insegna, viene consegnato il primo giovedì del mese di luglio. Questo è senza dubbio uno dei riconoscimenti più ambiti del nostro belpaese. Conosciuto anche in Europa e nel resto del mondo, ha lanciato un numero davvero incredibile di scrittori italiani. Nel ninfeo di Villa Giulia a Roma, si proclama ogni anno il vincitore. Solamente per la 70esima edizione del premio, nel 2016, la premiazione si era trasferita nell’Auditorium Parco della Musica. Ma dal 2017 è tornata nella tradizionale autentica sede. La cinquina di finalisti era quella attesa “tranne che per l’ingresso abbastanza trionfale di Durastanti, che ha avuto molti voti: dei due candidati della Nave di Teseo, a sorpresa, è arrivata in finale escludendo Mauro Covacich, che è un autore più affermato e noto e si pensava potesse essere lui a entrare nella cinquina. Per il resto, con l’eccezione del libro di Marco Missiroli, che è un’indagine sui sentimenti e sull’ambiguità che c’è nel rapporto tra i sessi”, ha confidato Saverio Simonelli, vicecaporedattore di Tv2000 e Amico della domenica da tre anni intervistato da agensir.it.

