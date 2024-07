Vincitore Premio Strega 2024, chi è?/ Il pronostico: ‘duello’ tra Donatella Di Pietrantonio e Chiara Valerio

Per gli amanti della cultura, della letteratura e non solo, è imperdibile l’appuntamento di questa sera con la 78esima edizione del Premio Strega 2024. 6 romanzi divisi per altrettanti autori giunti in finale: ma chi è il vincitore? Difficile intuire quali siano i gusti della giuria e quale opera letteraria sia riuscita ad emergere; in ogni caso, bisognerà attendere l’evento conclusivo di questa sera e la curiosità sul vincitore di quest edizione verrà colmata.

"L'età fragile" di Donatella Di Pietrantonio, finalista Premio Strega 2024/ Ispirato a un fatto di cronaca

Prima di addentrarsi nel tortuoso percorso tra pronostici, presunti favoriti e discorsi da vincitore ‘annunciato’, vediamo chi sono gli autori finalisti al Premio Strega 2024 e i rispettivi titoli dei romanzi. Dario Voltolini con Invernale (La nave di Teseo); Chiara Valerio con Chi dice e chi tace (Sellerio); Paolo di Paolo con Romanzo senza umani (Feltrinelli); Donatella Di Pietrantonio con L’età fragile (Einaudi); Raffaella Romagnolo con Aggiustare l’universo (Mondadori); Tommaso Giartosio con Autobiogrammatica (Minimum fax).

"Invernale" di Dario Voltolini, finalista Premio Strega 2024/ Il tema della memoria e del legame padre-figlio

Rumor e pronostici sul vincitore del Premio Strega 2024

Il vincitore del Premio Strega 2024 è dunque tra i 6 finalisti sopraelencati; 3 uomini e 3 donne che hanno dato un’immagine nitida dei loro pensieri, storie e che, questa sera, potrebbero ricevere il celebre il celebre premio letterario giunto alla 78esima edizione. Chiaramente, il giudizio sulle opere spetta a chi ne ha gustato ogni singola riga ma dal web sfuggono presunti pronostici e ‘scontri’ per aggiudicarsi il titolo di vincitore e dunque il conseguente premio.

Come racconta Il Fatto Quotidiano Magazine, i rumor che circolano sul vincitore del Premio Strega 2024 sembrano andare in una direzione specifica. Da un lato Donatella Di Pietrantonio con L’età fragile; dall’altro Chiara Valerio con Chi dice e chi tace. Le due autrici sarebbero dunque le favorite principali per la ‘contesa’ letteraria con la prima leggermente favorita sulla seconda.

"Romanzo senza umani" di Paolo Di Paolo, finalista Premio Strega 2024/ Un racconto di riscoperta e rinascita

Premio Strega, chi ha vinto la scorsa edizione: il toccante trionfo della compianta Ada D’Adamo

Con la 78esima edizione del Premio Strega 2024 che incoronerà il romanzo e l’autrice o l’autore vincitore, un pensiero non può che andare anche alla vincitrice della passata edizione: Ada D’Adamo. Il trionfo del suo romanzo “Come d’aria” fu purtroppo accompagnato dalla commozione mista a tristezza per l’assenza fisica della scrittrice, passata a miglior vita poche settimane prima e proprio dopo aver gioito alla notizia di essere tra i finalisti del noto concorso letterario.











© RIPRODUZIONE RISERVATA