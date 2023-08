Vincitore RTL 102.5 Power Hits Estate 2023: chi è? The Kolors con Italodisco/ Prime parole di Stash…

Vincitore RTL 102.5 Power Hits Estate 2023: trionfano senza sorprese i The Kolors

Quella che sta per concludersi è stata indubbiamente l’estate dei The Kolors che hanno scalato tutte le classifiche con Italodisco, hit estiva con cui hanno battuto la concorrenza degli altri tormentoni musicali. Da Disco Paradise di Fedez, Articolo 31 e J-Ax a Mani in alto di Elettra Lamborghini, nessuno è riuscito a mettere in discussione la leadership dei The Kolors che, al termine della serata che si è tenuta il 29 agosto all’Arena di Verona, hanno trionfato sul palco di RTL 102.5 Power Hits Estate 2023 portando a casa il premio per “Italodisco”, eletto in assoluto il brano dell’estate.

FESTIVAL VENEZIA 2023/ Tra red carpet e vite "rubate" la Mostra rilancia il grande schermo

“Abbiamo vinto”, ha scritto la band tra le storie di Instagram festeggiando l’importante traguardo raggiunto. Una vittoria annunciata quella di Stash e del resto del gruppo che, con Italodisco, hanno fatto ballare per settimane tutta Italia.

Vincitore RTL 102.5 Power Hits Estate 2023: il pubblico premia Stash

Un successo annunciato che è stato celebrato anche dalla Warner Italia che, sul proprio profilo Instagram, pubblicando una foto scattata all’Arena di Verona, ha scritto: “I The Kolors vincono i Power Hits 2023 e si aggiudicano il premio FIMI per il brano più venduto dell’estate 2023”.

Elton John ricoverato dopo una caduta: come sta?/ Il portavoce: "Incidente nella sua villa a Nizza"

Dopo essere stati per settimane in cima alle classifiche dei brani più venduti e trasmessi dalle radio italiane, i The Kolors confermano le aspettative del pubblico che ha amato Italodisco sin dal primo passaggio radiofonico. Tantissimi i complimenti per la band che, dopo la partecipazione, ormai anni fa, ad Amici di Maria De Filippi, ha conquistato un posto nel panorama musicale italiano.













© RIPRODUZIONE RISERVATA