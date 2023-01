Vincitore Sanremo 2023, Fiorello: “Vincerà Giorgia”/ “Amadeus? Vuole battere Baudo”

Fiorello svela chi vincerà Sanremo 2023: le previsioni del conduttore

Il Festival di Sanremo 2023 sta per cominciare e Fiorello ha le idee molto chiare su chi potrebbe vincere. Intervistato a Il Messaggero, lo showman ha rivelato il suo pronostico per il vincitore del concorso canoro: “Giorgia. O uno fra Ultimo e Mengoni. Ma a Sanremo può succedere di tutto“.

Il conduttore di Viva Rai2 continua svelando cosa porterà Chiara Ferragni a Sanremo 2023: “Un monologo sul tema della lotta alle violenze contro le donne, non penso che ballerà o canterà. Lei e Fedez si spendono molto in beneficenza, anche se poi in Italia come ti muovi sbagli: se la fai, non lo devi dire; se la fai e non lo dici, sbagli perché non dai l’esempio…”. Sulla co-conduttrice Francesca Fagnani aggiunge: “È in gamba e potrebbe sorprendere: è sul pezzo, ha la battuta pronta e credo che non si farà intimorire dalla prosopopea del Festival”.

Fiorello rivelazione su Amadeus: “Vuole battere Baudo”

Fiorello, in occasione dell’intervista a Il Messaggero, ha parlato anche del suo caro amico e conduttore di Sanremo 2023 Amadeus. Lo showman ha dichiarato: “Lui per contratto ha anche l’anno prossimo, quindi di sicuro lo eguaglierà. Io parlando con lui gli ho dato un consiglio: “Ama, devi fare anche il sesto, forse anche il settimo, perché di sicuro te lo chiederanno”.

E ancora: “Quello di quest’anno andrà benissimo: lo so che adesso leggendo questa intervista lui si gratterà da tutte le parti, ma è così. E, da quello che so, ha ancora carte da giocare”. Fiorello svela un altro dettaglio legato al conduttore: “Amadeus. Da Sanremo mi ha appena mandato un selfie con Gianni Morandi: “Ciuri, aspettiamo proprio te! Non se ne parla, ho il mio show. Se si va lì bisogna dare il massimo e io non ho tempo né la forza di preparare niente“.

