Sanremo 2023, spoilerati i duetti-cover?/ Fiorello: “Sono un uomo distrutto…”

Sanremo 2023 si prepara per la gara cover: le configurazioni dei duetti spoilerati da Fiorello

Sanremo 2023 é dietro l’angolo e, intanto, si preannunciano online i duetti-cover previsti sul palco del Teatro Ariston, con Fiorello che si direbbe distrutto. In un intervento a Viva Rai Due, Fiorello non solo ha rotto il silenzio sulla quota ospiti International -anticipando a quanto pare una diva dalle origini italiane – ma ha anche reagito -in nome e per conto della grande macchina del Festival- allo spoiler della serata cover di Sanremo 2023, prevista il 10 febbraio 2023. Quasi come a voler confermare le configurazioni dei duetti anticipati prima da Il giornale online e poi il sito web di Davide Maggio. “Sono un uomo distrutto, non ci ho dormito stanotte”, dichiara tra il serio e il faceto, Fiorello, alludendo ai duetti sanremesi anticipati online in previsione della Serata delle cover, la quarta serata sanremese che anticipa quella del vincitore finale della kermesse. Dopodiché il mattatore TV mostra a spezzoni il video in cui Amadeus e Gianni Morandi lo beneficiavano dell’esclusiva, in anteprima assoluta, di tutto l’elenco dei duetti che avrebbe dovuto annunciare lui, Ancor prima delle anticipazioni web.

Un elenco che, salvo eventuali cambiamenti inaspettati, e stando alle conferme e gli ultimi aggiornamenti raccolti da All Music Italia -che rispetto ai primi spoiler smentisce il duetto-cover nella configurazione Cugini di Campagna e Jalisse- si presenta in una versione “ufficiosa”:

-Anna Oxa (ancora non svelato)

-Ariete (ancora non svelato)

-Articolo 31 con Fedez

-Colapesce Dimartino con Carla Bruni

-Colla Zio con Ditonellapiaga

-Coma Cose con i Baustelle

-Cugini di Campagna con Paolo Vallesi

-Elodie (ancora non svelato)

-gIANMARIA con Manuel Agnelli

-Giorgia con Elisa

-Lazza con Emma

-LDA con Alex Britti

-Leo Gassmann con Edoardo Bennato

-Levante (ancora non svelato)

-Madame con Izi

-Mara Sattei con Noemi

-Marco Mengoni (ancora non svelato)

-Modà con Le Vibrazioni

-Mr. Rain (ancora non svelato)

-Olly con Lorella Cuccarini

-Paola & Chiara con Merk & Kremont

-Rosa Chemical con Rose Villain

-Sethu con Bnkr44

-Shari con Salmo

-Tananai con Don Joe

-Ultimo con Eros Ramazzotti

-Will (ancora non svelato)

Dulcis in fundo, per la serie “tutto può sempre cambiare”, il sito Biccy smentisce il preannunciato duetto di Gianluca Grignani con Arisa, con una indiscrezione in esclusiva. La smentita contrarie te allo spoiler di All music italia, di fatto, é che il rocker milanese farebbe alleanza con Piero Pelù e non con l’insegnante di Amici 22, Arisa! Sarà vero?

Tra le conferme ufficiose dei duet-spoiler , desta clamore mediatico in particolare l’assetto LDA in duetto con Alex Britti. Questo, dal momento che il web avrebbe scommesso sull’ipotesi di un duetto con un ex rivale ad Amici 21, tra Alex Wyse e Albe, o un altro ex Amici, l’ex Amici 20 Aka7even in pole, per il giovane Big LDA.

La serata della gara nella gara, ovvero la gara cover di Sanremo 2023, confluirà con i suoi relativi voti nel computo delle votazioni generali, volte alla decretazione del vincitore finale della 73esima edizione del Festival della canzone. La serata cover chiama ogni concorrente, tra i 28 Big ammessi al Festival, all’esibizione di una cover sulle note di un brano originale (hit o brano storico off the charts) che sia pubblicato negli anni a cavallo tra le decadi ’60, ’70, ’80, ’90, ‘2000.











