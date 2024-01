Vincitore Sanremo 2024: é guerra tra Angelina Mango, Alessandra Amoroso, Emma e Annalisa/ Parte Fantasanremo!

Sanremo 2024, Annalisa insieme ad Emma Marrone, Alessandra Amoroso e Angelina Mango sul podio: lo spoiler di Fantasanremo

Ha il via la gara nella gara di Sanremo 2024, ossia il gioco delle scommesse festivaliere, Fantasanremo, che vede contendersi il titolo di primadonna del Festival le ex Amici Annalisa, Emma Marrone, Alessandra Amoroso e Angelina Mango.

Il rinnovato Festival per il titolo di canzone italiana é previsto sotto la direzione e conduzione di Amadeus, dal 6 al 10 febbraio 2024, in onda sulle reti TV e streaming Rai. E, intanto, si profila l’anticipazione che vedrebbe più di una artista donna a imporsi come papabile vincitore festivaliero, in una potenziale finale tra concorrenti finaliste donne, per la gioia delle femministe e di chi ama il gentilsesso. Ebbene sí. Le scommesse di Fantasanremo, il gioco online che intrattiene gli appassionati della gara dei Big della Canzone, anche prima che l’evento abbia inizio, vede contendersi il titolo di favorita alla vittoria ligure ben quattro artiste esordite in musica con la partecipazione al talent show TV di Amici di Maria De Filippi: Annalisa, Emma Marrone, Alessandra Amoroso e Angelina Mango.

Le ex Amici vincono il Fantasanremo, prima del via a Sanremo 2024!

Le ex Amici, ai primi dati di gioco svelati dalla piattaforma online di Fantasanremo, sono la più alta quotazione di scommesse dei partecipanti giocatori e amanti della kermesse, al titoli di canzone italiana, in vista della finale di Sanremo 2024. Più precisamente, le ex Amici, Emma Marrone, Annalisa, Angelina Mango e Alessandra Amoroso sono classificate in un ex aequo a quota 23 Baudi. Vale a dire la moneta di scambio nata nel gioco in omaggio alla storia del più longevo e storico conduttore del Festival, Pippo Baudo).

In vista della competizione dei 30 Big ammessi alla gara della Canzone, quindi, le ex concorrenti allieve nel circuito canto ad Amici, Angelina Mango, Emma Marrone, Alessandra Amoroso e Annalisa Scarrone, sono appaiate nel gioco delle scommesse come la candidatura favorita alla vittoria di Sanremo 2024.

E, intanto, però l'ex Amici 22 sembra non reagire bene alle prime quotazioni di scommesse online che la vedrebbero fuori dal podio di Sanremo 2024…











