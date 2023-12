CHI È GRENBAUD, CON ‘MAMA’ A SANREMO GIOVANI 2023/ “Sogno di duettare con Massimo Ranieri”

La finale di Sanremo Giovani 2023 si apre con l’annuncio dei primi titoli delle canzoni dei Big in gara di Sanremo 2024. Segue l’esibizione del primo giovane in gara, Grenbaud, che si esibisce sulle note di ‘Mama’. “Mi piacerebbe fare un duetto con Massimo Ranieri, perché mia nonna è una grande fan di ‘Perdere l’amore’.” rivela prima di arrivare sul palco.

L’esibizione scatena anche i commenti del web. Apprezzamenti ma anche critiche per il giovane artista. C’è chi scrive: “Grenbaud che forse ha già prenotato il posto tra i Big ma alla luce di questo copycat di Ghali come biglietto da visita potrebbe anche starsene a casa…”; “Quello potrebbe rimanere su twitch, non è necessario che esca da quella bolla”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Grenbaud da Twitch a Sanremo Giovani 2023 con il brano “Mama”

Grenbaud è tra i finalisti di Sanremo Giovani 2023 con il brano “Mama”. Dopo il grande successo su Twitch, il giovane cantante approderà anche al Festival di Sanremo 2024? Non è dato saperlo, ma una cosa è certa, Grenbaud, nome d’arte di Simone Buratti, potrebbe essere tra i big del prossimo Festival di Sanremo 2024 visto che i primi tre classificati di Sanremo Giovani 2023 saranno automaticamente ammessi alla kermesse canora italiana più famosa al mondo. Il cantante è uno dei fenomeni del momento su Twitch, la piattaforma di streaming e intrattenimento dove registra numeri da capogiro. A soli 13 anni inizia la sua carriera nel web: nel 2014, infatti, il primo video sul suo canale YouTube dedicato a due giochi molto in uso tra i giovanissimi: Fifa15 e Pes15.

Poi ha creato un format “Come rispondere agli insulti” con cui si fa notare diventando molto popolare. Da YouTube decide di passare alla piattaforma di Twitch dove con il format “Circo” fa il boom di visualizzazioni diventando anche protagonista di un format live della durata di tre ore che catalizza l’attenzione di una media di 10.000 spettatori ogni volta.

Grenbaud: “Sanremo Giovani 2023? Quando ho letto il mio nome quasi non ci credevo”

Dal successo su Twitch alla musica. Inizia così la storia di Grenbaud, uno degli 11 finalisti in gara a Sanremo Giovani 2023. Intervistato da Radio Deejay, il giovane ha raccontato la grande emozione quando ha scoperto di essere stato selezionato per la fase finale della gara: “Quando ho letto il mio nome quasi non ci credevo. Adesso dovrò fare l’audizione e dovrò preparami bene per cantarla perché è un pezzo abbastanza impegnativo, vocalmente dico”. Anche se la musica è una sua grande passione, Grenbaud non ha alcuna intenzione di abbandonare il mondo di Twitch e dei social: “Un po’ ci si evolve, è ovvio che non potrò tra dieci anni trovarmi a fare i podcast con Jody e parlare di ragazze. Si cresce e troverò comunque un modo per adattare magari la mia carriera musicale a Twitch. Non voglio lasciarlo. Io, magari non il giorno stesso perché il 4 è venerdì, ma la domenica torno già in live”.

