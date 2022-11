Vincitore Scuderia Scotti a Tu sì que vales 2022, chi è?/ Tutto in bilico, ma…

I finalisti candidati al titolo di vincitore Scuderia Scotti di Tu sì que vales 2022

Sabato 19 novembre, durante la finalissima di Tu sì que vales 2022, in onda in prima serata su canale 5, sarà decretato non solo il vincitore della nona edizione del talent show, ma anche quello della Scuderia Scotti. Come nelle precedenti edizioni di Tu sì que vales, anche nella nona che si conclude questa sera c’è stato il circuito parallelo denominato “Scuderia Scotti”. Nel corso di ogni puntata, sul palco di Tu sì que vales 2022, si sono presentati anche talenti bizzarri che, dopo aver superato la super prova di Gerry, sono entrati a far parte della Scuderia Scotti.

A conquistare un posto in finale sono stati solo tre concorrenti ovvero i ballerini Valter La Mantia e Giovanni Lepori più il cantante Roberto Maurici. Chi sarà il vincitore tra i tre finalisti?

Vincitore Scuderia Scotti Tu sì que vales 2022: tutto in bilico

Tutto in bilico per la vittoria nella Scuderia Scotti. A trionfare potrebbero essere tutti e tre i finalisti che, sul palco di Tu sì que vales 2022 hanno conquistato tutti per la simpatia. Il ballerino Valter La Mantia ha sottolineato di non essere un artista, ma di “ballare con il cuore. Non c’è età per sbalordire. Bisogna credere sempre in se stessi sempre”.

Grandi possibilità di trionfo anche per l’altro ballerino Giovanni Lepori così come il cantante Roberto Maurici. Chi, dunque, riuscirà a conquistare la vittoria portando a casa il titolo di campione della Scuderia Scotti a Tu sì que vales 2022? Per scoprirlo, non ci resta che aspettare la finalissima.

