Vincitore Scuderia Scotti, Tu si que vales 2021/ Chi è? Gianpiero Landolfo verso…

È tempo di finale per i concorrenti di Tu si que vales e non solo per quelli ‘canonici’ ma anche per i finalisti della Scuderia Scotti. Come ogni anno anche stavolta a Gerry Scotti sta il compito di promuovere i suoi talenti fino alla proclamazione di un vincitore, quello di questa divertentissima edizione. Tre i finalisti in scena che hanno conquistato un posto nell’ultima fase della gara nella scorsa puntata.

Il primo è Giampiero Landolfo, il ballerino da discoteca che ha conquistato tutti con le sue particolari mosse di danza e ha sconfitto la scorsa settimana lo sfidante Paride Panfili con il 72% di preferenze da parte del pubblico. Per molti telespettatori è proprio lui il papabile vincitore della Scuderia di quest’anno: sarà così?

Scuderia Scotti, chi sarà il vincitore a Tu si que vales 2021?

La sfida per la vittoria di Tu si que vales va avanti anche per Tommaso Marroccoli che la scorsa settimana è riuscito a conquistare la finale dopo un’accesa sfida con l’attore e danzatore Danilo Amici. Riuscirà questa sera a conquistare il pubblico di Canale 5? Concludiamo con il terzo finalista: il “cantarsionista” Antonio Avitto. Sabato scorso ha conquistato l’ultimo posto disponibile per la finale della Scuderia Scotti sfidando l‘illusionista Rafco e vincendo con l’81% delle preferenze. Tra questi tre simpatici talenti c’è il vincitore della Scuderia di Tu si que vales di quest’anno. Chi sarà?

