PIETRO FAILLA VINCITORE SCUDERIA SCOTTI TU SÌ QUE VALES 2023/ Chi è, premio: ha vinto il cameriere ballerino

Il cameriere ballerino Pietro Failla è il vincitore della Scuderia Scotti alla finale di Tu sì que vales 2023. Il biglietto per Hollywood, un disco della celebre canzone lanciata da Gerry Scotti e una “coppa”, nel senso della coppata, è stata consegnata al vincitore.

«Grazie a tutti, ringrazio la mia famiglia, in particolare la mia famiglia», le prime parole del vincitore, Pietro Failla. Si tratta proprio del concorrente che aveva fatto emozionare l’amato conduttore, che al termine della premiazione di Tu sì que vales 2023 ha regalato ai colleghi alcune copie del suo libro. (agg. di Silvana Palazzo)

Questa sera 18 novembre su Canale 5 Martin Castrogiovanni, Giulia Stabile e Alessio Sakara conducono la finale di Tu si que vales 2023. Oltre al vincitore di questa edizione, questa sera verrà proclamato anche il vincitore dell’amatissima Scuderia Scotti, che ogni anno torna a far divertire il pubblico di Canale 5. Gerry Scotti, con l’aiuto del pubblico in studio, è riuscito a reclutare otto aspiranti finalisti, che si sono poi ridotti in sei dopo una prima selezione, per poi arrivare a tre finalisti.

Inizialmente la Scuderia era così composta: Simone Cassano (Ballerino), Salvatore Miragli (Mangia ricci di mare interi), Massimo Cammarata (Ballerino), Italo Arienti (Anziano spogliarellista e ballerino), Claudio Casolaro (Cantante), Rocco Angelino (Cantante), Pietro Failla (Ballerino). Nel corso dell’ottava puntata, tre sfide hanno portato alla proclamazione del tre finalisti, che sono: Massimo Cammarata, Italo Arienti e Pietro Failla.

Tu sì que vales 2023 ci da dunque una certezza per quanto riguarda la Scuderia Scotti: il vincitore di quest’anno sarà un ballerino. Massimo Cammarata, Italo Arienti e Pietro Failla si giocano non solo la gloria, ma anche un ambito premio. Il vincitore della Scuderia conquisterà infatti un premio Freshness del valore di 30 mila euro, decretato dalla giuria tecnica-conduttori.

Ma cosa ci dicono i pronostici? Si tratta di un terzetto di tutto rispetto per la Scuderia, che sembra però trovare leggermente in vantaggio verso la vittoria il ballerino e spogliarellista Italo Arienti, secondo il parere di parte dei fan di Tu si que vales 2023. Sarà lui ad aggiudicarsi la vittoria?











