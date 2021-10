Vincitore Star in the star, chi è?/ Lady Gaga e Michael Jackson in pole

Vincitore Star in the star: i pronostici

Chi sarà il vincitore di Star in the star? Chi riuscirà a sbaragliare la concorrenza convincendo giuria e pubblico con la sola voce, protagonista indiscussa del celebrity game? Questa sera Ilarya Blasi condurrà l’ultima puntata di Star in the star al termine della quale sarà svelato il nome del vincitore. Difficile fare pronostici su chi riuscirà a portare a casa la vittoria. Questa sera, i protagonisti della finalissima saranno Lady Gaga, Loredana Bertè, Michael Jackson e Mina.

I quattro finalisti si sfideranno in una serie di manche porteranno alla finalissima solo due dei quattro concorrenti. A decidere i nomi dei due concorrenti che so contenderanno la vittoria saranno la giuria e il pubblico in studio. Tra i quattro finalisti, tuttavia, chi ha più probabilità di trionfare?

Vincitore Star in the star: Loredana Bertè e Mina sorprendono?

Quattro splendidi voci, quattro presenze sceniche importanti e quattro personaggi pronti a sfidarsi senza esclusioni di colpi durante la finale di Star in the star. Tra Lady Gaga, Loredana Bertè, Michael Jackson e Mina i nomi in pole per la vittoria sono quelli di Lady Gaga e Michael Jackson che, in semifinale, hanno conquistato senza problemi giuria e pubblico con esibizioni vincenti, energiche e sfoggiando una voce incredibile.

In finale, però, tutto può accadere. L’emozione di giocarsi tutto sul palco e di duettare con Anna Tatangelo, Riccardo Fogli, Mario Biondi e Ivana Spagna potrebbe sorprendere i concorrenti al punto che il popolo del web non esclude un vincitore a sorpresa tra Loredana Bertè e Mina. Per scoprire, dunque, il vincitore non ci resta che aspettare la puntata.

