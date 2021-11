Vincitore tale e quale show 2021, chi è?/ Pronostici: il web spinge Pretelli ma…

Chi è il Vincitore tale e quale show 2021?

E anche Tale e Quale Show 2021 è giunto al capitolo finale. Chi sarà il vincitore di questa edizione? La settima e ultima puntata si preannuncia scoppiettante, con la classifica finale che potrebbe riservare sorprese e colpi di scena inattesi. La lotta ai vertici si fa sempre più interessanti nel programma di Carlo Conti, con il web che come sempre si divide in fazioni per spingere il proprio beniamino verso la vittoria dell’edizione.

TALE E QUALE SHOW 2021, FINALE/ Diretta, classifica e vincitore: Gemelli a rischio?

I pronostici sul vincitore sono dunque ricchi di contraddizioni e conditi di motivazioni valide: c’è chi punta su Ciro Priello, al comando con settantotto punti, ma anche chi scommette sui Gemelli di Guidonia, che hanno tutte le carte in regole per compiere l’accelerata decisiva. E attenzione anche agli ex gieffini Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli, tra le sorprese più piacevoli di quest’edizione.

Ciro Priello tra i candidati alla vittoria del proramma

Il vantaggio conquistato dal volto dei The Jackal è notevole ma tutto può cambiare nell’ultima puntata di Tale e quale show 2021, con nuove esibizioni e performance straordinarie che ci attendono. Come dicevamo i Gemelli di Guidonia sono pronti a dare del filo da torcere al capolista della sesta puntata, ma il popolo del web è pronto a scommettere sul fidanzato di Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli. L’ex concorrente gieffino sta vivendo quest’esperienza a cuor leggero, senza troppe pretese, ma il suo impegno e la sua umiltà lo hanno lanciato tra i candidati alla vittoria finale.

Sarebbe una grande vittoria per uno come lui, che è entrato a Tale e quale Show semplicemente per mettersi alla prova. Stefania Orlando, invece, paga una partenza non troppo convincente nel programma, ma nel corso delle settimane si è rimboccata le maniche recuperando terreno.

Vincitore Tale e Quale Show 2021: Dennis Fantina outsider?

I nostalgici e la generazione di Saranno Famosi fanno il tifo per Dennis Fantina, che in classifica, dopo la sesta puntata, ha chiuso quinto. Diamo però uno sguardo alla classifica generale, che in fine dei conti, è quella che conta più di ogni altra, con I Gemelli di Guidonia primi, tallonati da una straordinaria Francesca Alotta, inevitabilmente tra le favorite, insieme ai colleghi Dennis Fantina, Ciro Priello e i due gieffini.

L’ultima infornata di esibizioni potrebbe spostare gli equilibri in un senso o in un altro, ma mai come quest’anno, forse, appare difficile azzardare o pronosticare il vincitore di Tale e Quale Show 2021 con buone possibile di indovinare. Non resta dunque che attendere la settima puntata per scoprire chi si porterà a casa questa edizione. L’esito finale resta incerto ed equilibrato: chi sarà il vincitore?



