Vincitore Tu sì que vales 2022: chi è?/ In pole, gli acrobati Dima e Roman…

L’attesa sta per finire. Dopo nove puntate, oggi 19 novembre, in prima serata su canale 5, va in onda la decima ed ultima puntata di Tu sì que vales 2022 al termine della quale sarà eletto il vincitore del talent show, campione d’ascolti del sabato sera. Sul palco, in diretta, dopo la presentazione di Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, si esibiranno, sotto l’occhio vigile del pubblico in studio e dei telespettatori, i dodici finalisti che, nelle precedenti puntate, hanno portato a casa la fiducia della giuria popolare e di quella tecnica formata da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari.

I finalisti sono dodici talenti indiscussi tra cui spiccano acrobati, fachiri, maghi, cantanti, ginnasti, mentalisti, ma anche ballerini ed esperti di pole dancers. Tra i dodici finalisti, chi porterà a casa la vittoria?

Padre e figlio acrobati Dima e Roman in pole per il titolo di vincitore Tu sì que vales 2022

I dodici finalisti di Tu sì que vales 2022 sono:

Dima e Roman, padre e figlio acrobati

Die Mobiles, un gruppo teatrale

The Lads, ex ginnasti

Antonietta Messina, cantante

Hunter Howell, pilota di monoruota

Arte Algo, acrobati

Fiammetta Orsini e Francesca Prini, pole dancers

Diego Gastaldi, atleta

Trygve Wakenshaw, mimo comico

James, mentalista

Muy Moi, fachiro

Yelizaveta Krutikova, acrobata aerea

In pole per la vittoria del montepremi da 100mila euro e del titolo di campione c’è la coppia di acrobati formata da Dima e Roman. Si tratta di padre e figlio di 42 e 15 anni che, nel corso della seconda puntata del talent show, hanno conquistato tutti portando a casa anche la standing ovation. “Non abbiamo mai paura, siamo emozionati prima dell’inizio di un numero ma ci alleniamo tanto, minimo tre ore al giorno. Riposiamo un solo giorno a settimana”, hanno detto al termine della loro esibizione. Saranno loro i vincitori?

