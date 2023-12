Vincitore Zecchino D’Oro 2023 66a edizione chi è?/ Finale: 17 bambini in gara con 14 brani scritti su misura

Vincitore Zecchino D’Oro 2023, 66a edizione: grandi nomi per i 14 brani dei piccoli cantanti in gara

I 17 bambini in gara che tenteranno di essere eletti vincitore della 66a edizione dello Zecchino D’Oro, come anticipato, dovranno cimentarsi con una canzone scritta su misura per loro. Gli autori al servizio dei piccoli artisti sono tutti nomi altisonanti e di spessore, di certo un faro per ognuno dei concorrenti per dare seguito alle proprie ambizioni nella kermesse dedicata ai bambini tra i 5 e 10 anni.

Da Loredana Bertè a Max Gazzè, passando per Antonio Balduini e Carmine Spera; questi e tanti altri sono i nomi di spessore che hanno messo nero su bianco le canzoni che 17 bambini dovranno cantare in finale della 66a edizione dello Zecchino D’Oro. Lo spettacolo che dovrà decidere il vincitore dell’attuale edizione sarà trasmesso in diretta su Rai Uno – oggi, domenica 3 dicembre 2023 – con la conduzione di Carlo Conti e la simpatica partecipazione del Grande Mago, interpretato da Alessandro Politi. Chi sarà a trionfare in questa edizione?

L’albo d’oro del Vincitore Zecchino D’Oro

Lo Zecchino D’Oro ha avuto il suo esordio nel lontano 1959 con il brano vincitore Quartetto. Noto anche il brano cantato da Barbara Ferigo nel 1968, Quarantaquattro gatti, per non parlare de Il caffè della Peppina nel 1971, divenuto presto un cult. Ma quali sono gli atri brani ad aver trionfato nella storia dello Zecchino D’Oro? Il sito ufficiale Rai, riporta la lista completa:

1° – 1959 Quartetto

2° – 1960 Fiaba

3° – 1961 Le stelle

4° – 1962 La giacca rotta

5° – 1963 Non lo faccio più

6° – 1964 Il pulcino ballerino

7° – 1965 Dagli una spinta

8° – 1966 I fratelli del Far-West

9° – 1967 Popoff

10° – 1968 Quarantaquattro gatti

11° – 1969 Tippy il coniglietto hippy

12° – 1970 La nave Gelsomina dirindirindina

13° -1971 Il caffè della Peppina

14° – 1972 Tre scozzesi

15° – 1973 La sveglia birichina

16° – 1974 Cocco e Drilli

17° – 1975 La figlia del re di Castiglia

18° – 1976 La Teresina

19° – 1976 Gugù bambino dell’età della pietra / Nozze nel bosco (Germania)

20° – 1977 I pescatori del Canada (Canada)

21° – 1978 Cecki! Cecki!…Aih! (Ungheria)

22° – 1979 Un bambino

23° – 1980 Ho visto un rospo (Portogallo)

24° – 1981 A mosca cieca (Stati Uniti)

25° – 1982 Farfalla in città

26° – 1983 Evviva noi (Romania)/ O che bella balla (Cipro)

27° – 1984 Per me cantare è un gioco (Spagna)

28° – 1985 Riprendiamoci la fantasia

29° – 1986 Siamo tutti re (Bangladesh)/ Amor di tamburello (Vietnam)/ Parla tu che parlo io (Ungheria )

30° – 1987 Canzone amica

31° – 1988 Cane e gatto

32° – 1989 Corri topolino

33° – 1990 Nonno Superman / E nelle onde che baraonde

34° – 1991 Monta in mountain bike

35° – 1992 Un giallo in una mano

36 ° – 1993 Il coccodrillo come fa?

37° – 1994 Metti la canottiera

38° – 1995 Il sole verrà (Russia)

39° – 1996 È meglio Mario

40° – 1997 Un bambino terribile

41° – 1998 La terraluna (Siria)

42° – 1999 La mia bidella Candida

43° – 2000 Il cuoco pasticcione

44° – 2001 Il singhiozzo

45° – 2002 Lo Stelliere

46° – 2003 Le tagliatelle di nonna Pina

47° – 2004 Il gatto puzzolone

48° – 2005 Il pistolero

49° – 2006 Wolfango Amedeo

50° – 2007 Ma che mondo l’acquario

51° – 2008 Le piccole cose belle

52° – 2009 La doccia col cappotto

53° – 2010 Il contadino / Un topolino, un gatto e… un grande papà

54° – 2011 Un punto di vista strambo

55° – 2012 Il mio nasino

56° – 2013 Quel secchione di Leonardo / Due nonni innamorati

57° – 2014 Chi ha paura del buio?











