Vincitori Lotteria Italia, ecco le tre città italiane che hanno vinto di più

Questa sera 6 gennaio 2025, in prima serata su Rai 1, è tempo dell’estrazione finale della Lotteria Italia, che va in onda nella puntata speciale di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino. Ma quali sono, dal 2000 ad oggi, le regioni più fortunate e, dunque, che hanno vinto di più, e quali invece non hanno mai vinto?

Stando a quanto svela il Corriere dell’Umbria, la regione con più vittorie è il Lazio: Roma è, infatti, la città che ha vinto il maggior numero di premi importanti, ovvero i più cospicui. Agimeg, per la precisione, rivela che Roma ha conquistato ben 26 premi della categoria più alta, un numero da record, soprattutto se messo a confronto con quello delle altre città subito dopo la Capitale nella classifica.

10 regioni non hanno mai avuto vincitori Lotteria Italia: quali sono

Al secondo posto nella classifica delle città più vincenti alla Lotteria Italia c’è invece Milano, ma con un bel distacco da Roma: sono infatti 10 i premi vinti dal capoluogo lombardo. Sul posto più basso del podio ci sono a parimerito due città, Napoli e Torino, che hanno finora totalizzato 7 premi ciascuna di prima categoria, quindi i più ricchi. Lazio, Campania e Lombardia sono le regioni col maggior numero di premi conquistati grazie alla lotteria Italia. Ci sono tuttavia delle regioni che non hanno mai vinto i premi più importanti e, alcune, addirittura alcun premio in assoluto.

Non è mai stato conquistato un premio di prima categoria in Valle d’Aosta, in Trentino Alto Adige, in Basilicata, in Molise e in Sardegna. Le regioni che non hanno vinto alcun premio, quindi neppure quelli minori, sono invece 10. A quelle già citate si aggiungono infatti: Toscana, Abruzzo, Puglia, Umbria e Calabria.