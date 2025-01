In vista dell’estrazione odierna dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025 l’Agenzia Dogana e Monopoli attraverso il suo sito ha dato l’annuncio di aver annullato più di mille biglietti che in nessun caso potranno essere considerati validi: prima di arrivare all’elenco completo dei ticket ‘cancellati’ dell’elenco ufficiale, ci teniamo giusto a ricordarvi al volo – ma ovviamente troverete tutti i dettagli in altri articoli che pubblicheremo tra queste stesse pagine nel corso della giornata – che l’estrazione della Lotteria Italia 2025 verrà fatta esattamente questa sera durante la diretta speciali dell’Epifania della trasmissione – condotta quest’anno da Stefano De Martino – ‘Affari tuoi‘.

In diretta su Rai 1 a partire dalle 20:30, verrà dato il via al sorteggio ufficiale che ci porterà alla scoperta dei primi cinque codici milionari dei corrispettivi biglietti di prima categoria della Lotteria Italia 2025, mentre nelle ore immediatamente successive verranno anche comunicati i restanti vincitori di seconda e terza categoria che si porteranno a casa un valore complessivamente compreso – ma ancora in via di definizione nel momento in cui scriviamo queste righe – tra i 20 e i 100mila euro circa!

Quali sono i biglietti della Lotteria Italia 2025 annullati: cos’è successo e l’elenco completo

Entrando ora nel merito di questo articolo, sono circa un migliaio di biglietti della Lotteria Italia 2025 che sono stati annullati nel corso degli ultimi giorni e che – ovviamente – non daranno diritto all’eventuale possessore di riscattare il suo bottino: da un lato di tratta dei 19 biglietti della serie M che riportano il codice 239733 e che hanno un numero compreso tra il 294641 e il 294660, annullati dall’Agenzia Dogane e Monopoli perché finiti al centro di un maxi furto; ma non è chiaro in quale provincia siano stati rubati.

D’altra parte, è ben più cospicuo l’elenco di biglietti della Lotteria Italia 2025 annullati a causa di smarrimento (e chi li ha trovati non potrà riscattarli) o danneggiamento (con la conseguenza che se sono in vostro possesso potete anche tranquillamente cestinarli), tutti riportanti il codice 5035 e sono:

SERIE NUMERI (da – a)

A 001121 – 001180

A 297281 – 297300

A 447921 – 447940

B 150001 – 150020

B 232521 – 232540

B 371181 – 371200

B 413421 – 413440

C 321821 – 321840

D 354541 – 354560

E 356461 – 356480

E 416401 – 416420

F 311161 – 311180

F 344461 – 344480

F 485401 – 485420

G 109081 – 109100

G 315341 – 315360

I 235341 – 235360

I 374341 – 374360

L 251441 – 251460

L 324821 – 324840

L 433081 – 433100

L 488321 – 488340

M 139261 – 139280

M 460101 – 460120

N 139341 – 139360

N 261081 – 261100

O 242961 – 242980

O 353421 – 353440

O 472321 – 472340

O 486541 – 486560

P 253381 – 253400

P 445921 – 445940

P 474461 – 474480

P 474481 – 474500

Q 168101 – 168120

Q 379841 – 379860

Q 476461 – 476480

R 231341 – 231360

R 383101 – 383120

R 472441 – 472460

S 065861 – 065880

S 279801 – 279820

S 406341 – 406360

S 441981 – 442000

T 151661 – 151680

T 204741 – 204760

T 347461 – 347480

U 177421 – 177440