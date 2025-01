Da 50 anni è la rassegna più ambita e prestigiosa per la canzone d’autore, fiore all’occhiello per gli artisti della scena italiana capaci di distinguersi per meriti artistici eccelsi. Questa sera in seconda serata – 2 gennaio 2025 – su Rai Uno avremo modo di ripercorrere le intense emozioni della rassegna che porta il nome del compianto Luigi Tenco e di scoprire chi sono i vincitori Premio Tenco 2024.

I vincitori Premio Tenco 2024 sono stati celebrati presso il teatro Ariston gli scorsi 17, 18 e 19 ottobre. Tre giornate scandite dalla consegna di premi e riconoscimenti che valgono un’intera carriera e che hanno incoronato alcuni dei volti più incisivi della scena musicale italiana. Su Rai Uno – questa sera 2 gennaio 2025 – si celebrano i 50 anni della rassegna e avremo dunque modo di rivivere tutte le emozioni con al centro la bellezza della canzone d’autore.

Targa Premio Tenco 2024: i vincitori di tutte le categorie della rassegna

Ma chi sono i vincitori Premio Tenco 2024? Come anticipato, l’appuntamento di questa sera su Rai Uno vale come celebrazione dei 50 anni della rassegna; la serata racconterà infatti dei premi già conferiti lo scorso mese di ottobre e nelle diverse categorie che negli anni sono state aggiunte nel merito della canzone d’autore e non solo.

La targa più ambita è stata assegnata ad Edoardo Bennato, Samuele Bersani, Mimmo Locasciulli e Teresa Parodi: ecco chi sono i vincitori Premio Tenco 2024 e questa sera – su Rai Uno – avremo modo di rivivere le loro emozioni nel momento del conferimento della targa. Spiccano nella rassegna anche gli altri riconoscimenti, come il Premio all’operatore culturale per Caterina Caselli, il Premio Yorum assegnato a Toomaj Salehi e il Premio ‘I suoni della canzone’ conferito a Tullio De Piscopo.

