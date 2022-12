Vincitori Sanremo Giovani 2022/ Chi sono i 6 artisti che andranno a Sanremo 2023?

Sanremo Giovani 2022: sei vincitori

Sono 12 i giovani artisti emergenti che hanno superato le selezioni di Sanremo Giovani e che questa sera, venerdì 16 dicembre, in prima serata su Rai 1 dalle 21.25 in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo, cercheranno di conquistare uno dei sei posti per partecipare al Festival di Sanremo 2023, a fianco dei 22 big, dal 7 all’11 febbraio 2023 al Teatro Ariston. “Il livello artistico è cresciuto e risponde pienamente alle richieste del mercato discografico, tutto questo avvalora la decisione di modificare il regolamento e abolire dal Festival la sezione Nuove Proposte, portando i giovani sul palco con i big”, ha commentato Amadeus durante le selezioni. Lo scorso anno solo tre giovani proposte avevano avuto la possibilità di accedere al Festival di Sanremo: Yaman, Tananai e Matteo Romano. Quest’anno invece Amadeus ha deciso di dare la possibilità a 6 artisti.

Chi saranno i vincitori di Sanremo Giovani 2022?

Dei 12 artisti in gara a Sanremo Giovani 2022, otto sono stati scelti dalla Commissione Musicale di Sanremo, presieduta dallo stesso Amadeus: gIANMARIA, Giuse The Lizia, Maninni, Mida, OLLY, Sethu, Shari e Will. Mentre i 4 artisti che provengono da “Area Sanremo” sono: COLLA ZIO, FIAT 131, NOOR e Romeo & Drill. Chi saranno i primi sei classificati di Sanremo Giovani 2022 che si uniranno ai 22 big di Sanremo 2023? Secondo un sondaggio del sito All Music Italia i preferiti sono: Shari, Colla Zio, Giuse The Lizia, Olly, Will e gIANMARIA, in assoluto il concorrente più votato. Ma non sarà il pubblico a decretare i sei artisti che accederanno al Festival di Sanremo, ma la Commissione Musicale e Amedeus in veste di Direttore Artistico della kermesse musicale.

gIANMARIA favorito a Sanremo Giovani 2022?

Sicuramente gIANMARIA, secondo classificato a X Factor 2021, gode di una popolarità maggiore rispetto agli altri artisti in gara, ma non essendo il pubblico a votare non è detto che questo sia un fattore di vantaggio per lui. Per esempio lo scorso anno tra gli artisti in gara c’era Martina Beltrami, ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi, ma nonostante fosse già un volto noto la sua canzone non è stata scelta per accedere al Festival. Ricordiamo che lo scorso anno i vincitori di Sanremo Giovani 2021 sono stati: Tananai, Yaman e Matteo Romano. Per scoprire chi saranno i 6 vincitori di Sanremo Giovani 2022 bisognerà seguire la diretta di questa sera su Rai 1, in onda dalle 21.25. Ricordiamo che i vincitori dovranno portare al Festival una canzone diversa da quella presentata questa sera.

