Vincitori The Band e classifica, chi sono?/ Isola Delle Rose favoriti ma…

The Band, chi vincerà la finale? Favoriti l’Isola delle Rose ma…

Ultimo appuntamento con The Band, il programma di Carlo Conti dedicato ai gruppi musicali emergenti. Stasera 20 maggio, alle 21,25 su Rai1, andrà infatti in onda la finale della prima edizione, dove finalmente i telespettatori potranno conoscere il vincitore del talent. Nessun montepremi in palio, ma solo il titolo di “Band dell’anno”. La puntata si preannuncia ricca di colpi di scena e sorprese, dato che la classifica attuale è talmente corta da permettere a tutti di sperare ancora nel successo. Vincitrici della quarta puntata sono state le Cherry Bombs, grazie alla loro eccezionale cover di Beautiful di Christina Aguilera. Secondo piazzamento, a pari merito, per gli Isola delle rose con La canzone dell’amore perduto di Fabrizio De André e per la JF Band con Perché no di Lucio Battisti.

N'ICE CREAM, CONCORRENTE THE BAND/ Gianna Nannini: "Fa ben sperare per i gruppi"

La classifica momentanea vede pertanto in testa proprio gli Isoladellerose con 189 punti, con tre lunghezze di vantaggio sulle Cherry Bombs. Medaglia di bronzo per gli Anxia Lytics con 181 punti, mentre ai piedi del podio ci sono gli Achtung Babies con 172 punti. Quinta la JF Band con 168, seguita dai Mons con 163, che precedono le Living Dolls con 162 e gli N’Ice Creams, ultimi a quota 150. Al momento la band che potrebbe vincere la finale è l’Isola delle Rose che ha totalizzato 62 punti, seguono Achtung Babies con 53 punti e JF Band con 52 punti.

ISOLA DEI FAMOSI 2022, 18 PUNTATA/ Diretta, eliminati: Ilary 'avverte' Guendalina...

Vincitore The Band, Gianni Nannini contro i talent? L’attacco che non ti aspetti

Nell’ultimo appuntamento di The Band in onda questa sera in prima serata c’è un’importante novità. I tutor saliranno sul palco e duetteranno con le proprie band. C’è chi interpreterà i successi della musica nazionale e internazionale, chi presenterà un brano originale. Oltre alla proclamazione della band dell’anno, tra tutti i componenti dei gruppi che hanno partecipato saranno individuati i migliori musicisti e vocalist, che saranno riusciti in una specie di band ideale di talenti, con un loro originale omaggio a Gianna Nannini. Per quanto riguarda la votazione, invece, stasera il voto dei giudici e dei tutor dovrà comprendere anche quello dell’intero percorso della band, i progressi fatti.

Fulvio Pavanati e Lucas Peracchi, ex fidanzati Mercedesz Henger/ Accuse e sospetti

Nelle scorse ore sta circolando qualche spoiler relativo ad un attacco da parte di Gianna Nannini ai talent show, ‘colpevoli’ di far esibire i concorrenti sempre con delle cover. Rocco Tanica, tutor del gruppo Achtung Babies, non ha preso parte, almeno di persona, alla registrazione dell’ultima puntata dello show: la ragione è la sua positività al Covid. Per tale motivo, proprio come ha fatto Marco Masini durante la prima puntata, ha assistito alla trasmissione intervenendo in collegamento da casa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA