Viola come il mare 2, anticipazioni puntata 30 maggio 2024/ Viola in pericolo di vita

Viola come il mare 2: anticipazioni quinta puntata 30 maggio 2024

Giovedì 30 maggio va in onda in prima serata su Canale 5, alle ore 21.40, la nuova puntata di una delle serie televisive più amate del momento: Viola come il mare 2. In questo nuovo appuntamento vedremo i due protagonisti, interpretati dai talentuosi e bellissimi Francesca Chillemi e Can Yaman, alle prese con nuove disavventure e casi da risolvere. Al centro dell’episodio ci saranno, come sempre, Viola e Francesco che saranno alle prese anche con situazioni spiacevoli. In particolare, Viola non vivrà un bel momento e la sua vita sarà in pericolo. Tutto accadrà mentre si troverà in redazione dove farà anche una scoperta sconvolgente che metterà non solo in pericolo la sua vita ma potrebbe cambiare anche il suo futuro.

Demir, nel frattempo, si ritroverà a dover affrontare una realtà dura che metterà a repentaglio tutte le sue certezze. Profondamente legato a Johanna, la figlia di Farah, si ritroverà con le mani legate e con tanti dubbi da sciogliere quando il padre della bambina sarà accusato di omicidio, ma andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le anticipazioni.

Anticipazioni Viola come il mare 2: la trama della quinta puntata

Nella quinta puntata di Viola come il mare 2, in onda questa sera, saranno tanti i colpi di scena che coinvolgeranno i protagonisti Viola e Demir. Sonia riuscirà ad uscire dal coma e verrà portata in una località segreta e lontana da Palermo per essere protetta. Tra i due protagonisti, invece, la situazione diventa particolarmente tesa a causa di un nuovo omicidio che vede coinvolto proprio il compagno di Farah, nonché padre della bambina. Nonostante Francesco Demir sia sicuro della sua colpevolezza, riuscire a dimostrare il suo coinvolgimento sarà molto difficile, poiché l’uomo farà il possibile per dimostrarsi innocente.

Sarà proprio l’intervento di Viola a svolgere un ruolo chiave in questa vicenda, ma un nuovo colpo di scena è pronto a sconvolgere i nostri protagonisti: Viola infatti rischierà seriamente la vita, riuscendo a salvarsi solo grazie a Lorenzo, che farà una scoperta scioccante. Intanto Turi sente sempre più forte la voglia di tornare finalmente a casa da sua moglie.

Viola come il mare 2: dove siamo rimasti

Nella puntata precedente di Viola come il madre 2, Demir e Viola sono stati alle prese con il caso della morte di una veterinaria, in cui l’unico indizio a disposizione era la presenza di una ragazza che era stata vista scappare dalla scena del crimine ma di cui nessuno conosceva l’identità. Nel frattempo, non sono mancate anche scene divertenti, con l’immancabile Turi che tenta di imitare sempre più Francesco Demir, con risultati piuttosto esilaranti.

Nella puntata precedente c’è stato spazio anche per l’amore con il rapporto tra Raffaele e Maryam che diventa sempre più profondo, nonostante la diffidenza di Tamara, sempre sospettosa verso il collega. Viola e Demir, intanto, sono sempre più vicini, grazie al legame con la figlia di Farah, che quest’ultima ha lasciato affidata al protagonista prima di andare via. La situazione è ancora molto complicata per Demir, che tenta di trovare un punto di incontro con Osman, che credeva essere suo padre.













