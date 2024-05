Francesca Chillemi e Can Yaman hanno litigato sul set Viola come il mare 2?/ “Ferita dalle frecciate”: rumor

Viola come il mare 3, a rischio nuova stagione per le tensioni tra Francesca Chillemi e Can Yaman?

Non è un mistero per nessuno che Can Yaman e Francesca Chillemi siano ai ferri corti, l’idillio tra i due attori che impersonano, rispettivamente Francesco Demir e Viola Vitale in Viola come il mare 2 si sia rotto qualcosa e non c’è più l’alchimia di un tempo. Tutto è iniziato nelle scorse settimane durante l’intervista di coppia a Verissimo per presentare la fiction in cui il bell’attore turco non ha risparmiato frecciatine e battute alla collega tanto da scatenare la reazione di Silvia Toffanin, sorpresa ed incredula.

Da allora si sono susseguite stoccate e battute tra i due che hanno acceso le indiscrezioni, che cos’è successo tra Francesca Chillemi e Can Yaman, i due hanno litigato sul set di Viola come il mare 2? A fornire dettagli sui presunti malumori è intervenuto il magazine NuovoTv che ha lanciato una clamorosa indiscrezione. Pare infatti che i due attori siano ai ferri corti e l’ex Miss Italia è rimasta delusa e ferita dall’atteggiamento del collega. I malumori sarebbero talmente importanti e seri da rendere incerta la realizzazione di Viola come il mare 3. Il clima sul set non è dei migliori, non c’è sintonia e affiatamento e dunque sarebbe difficile rendere la storia d’amore, turbolenta e piena di alti e bassi, tra i loro personaggi (l’ispettore Demir e la giornalista Viola).

Francesca Chillemi e Can Yaman hanno litigato sul set di Viola come il mare? Indiscrezioni

Il settimanale su citato, infatti, riporta di tensioni sul set di Viola come il mare 2 tra Francesca Chillemi e Can Yaman. Innanzitutto sull’attrice scrive: “Chi la conosce racconta che pare nervosa. Ciò che ha detto Yaman le ha dato parecchio fastidio”. Ed ancora più eloquente è il titolo: “La Chillemi torna a fare la suora in tv ma è ferita da Can Yaman e deve decidere, perdonarlo o vendicarsi?”. I due appaiono freddi, infastiditi l’uno dell’altra e distaccati i motivi però non sono noti.

Nei giorni scorsi era stata l’esperta di gossip e Tv Deianira Marzano a riportare un retroscena sui due attori. Una sua follower, infatti, le aveva scritto: “Ho saputo da un amico che ha lavorato dietro le quinte e pare ci siano stati screzi perché il sistema lavorativo di entrambi era differente e su molte cose non si trovavano, se noti non si seguono neanche più. Ci sono state molte lamentele da entrambi le parti sul set!”











