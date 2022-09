Viola come il mare/ Anticipazioni 30 settembre: Viola indagata per omicidio

Viola come il mare, anticipazioni prima puntata 30 settembre: un brusco rientro in Sicilia per Viola

Viola come il mare debutta stasera, 30 settembre, nella prima serata di Canale5. La fiction Mediaset vede Francesca Chillemi nei panni di Viola Vitale, una giornalista di cronaca nera che lavora per il Sicilia WebNews. La prima puntata la vede trasferirsi da Parigi a Palermo alla ricerca del padre mai conosciuto. Dotata di grande talento investigativo, Viola è affetta da sinestesia, una condizione neurologica che consiste nella sovrapposizione di due o più sensi tra loro. Questo “super potere” le permette di associare i colori alle emozioni e sfrutterà questa abilità nelle indagini con l’Ispettore Capo Francesco Demir (interpretato da Can Yaman), con il quale si stabilirà un rapporto di fiducia ma anche di attrazione reciproca.

La prima puntata sarà composta da due episodi. Nel primo, appena essere rientrata a Palermo, dopo aver passato anni nel mondo della moda parigina, Viola Vitale si mette con determinazione sulle tracce del padre che ricorda a malapena, ma che deve ritrovare per un motivo molto importante. E non intende rimandare. Il rientro in Italia si rivela però brusco per la protagonista. Mentre è al lavoro come cronista di nera, la giovane conosce l’affascinante e determinato Ispettore Capo Francesco Demir. Il loro primo incontro è insolito, poiché Viola si troverà ad essere al centro delle indagini per la morte di una donna.

Le anticipazioni sul secondo episodio della prima puntata di Viola come il mare ci svelano che continueranno le indagini sul caso della morte della giovane donna. Il padre della vittima invia le prime segnalazioni che sembrano dare a Viola un po’ di speranza. Al centro della cronaca, tuttavia, viene diramato il tentato omicidio di un ragazzo: a quel punto la giornalista è incaricata di seguire le indagini.

Anche stavolta la sua strada si incrocerà con quella dell’Ispettore Capo Demir, che resterà ancora più colpito dalle qualità investigative di Viola. Grazie al suo insolito talento, la giornalista si rivelerà fondamentale per la risoluzione del caso. A quel punto, Demir fa un’offerta insolita a Viola: chiederle aiuto per un’indagine non ufficiale. Di cosa si tratterà?

