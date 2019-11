Viola Valentino difende Francesco Mango/ Foto “Bipolare ma nessuno può giudicarlo!”

Viola Valentino, nuove rivelazioni sulla sua vita personale tramite il suo account Instagram. Nella giornata di oggi, la cantante ed ex moglie di Riccardo Fogli ha rivelato tramite il suo account social un aspetto molto intimo relativo al compagno Francesco Mango. La loro storia va avanti da circa otto anni e le intenzioni di entrambi sembrerebbero proprio quelle di convolare a giuste nozze, come spiegò in una intervista a Storie Italiane. Questa volta però, scende in campo in difesa dell’uomo che ama, rivelando: “Francesco nel 2014 si è ammalato di disturbo bipolare curato con tenacia e forza di volontà non è stato facile, ma con le dovute cure fai una vita normalissima”. Un pezzo di vita personale e molto privata ma che Viola Valentino ha oggi voluto esporre pubblicamente per un altro motivo, come si apprende continuando a leggere la didascalia allo scatto che la vede proprio in coppia con il compagno. “Non permetterò più a nessuno di giudicarlo o affondarlo è una brava persona…”, prosegue, “Il rispetto di sé è la pietra angolare di tutte le virtù”. Il post si chiude così, con una dedica che lascia l’amaro in bocca: “Dedicato alla più grande delusione della mia vita! No comment #animebelle”.

VIOLA VALENTINO DIFENDE IL COMPAGNO FRANCESCO MANGO

A chi si sarà voluta rivolgere Viola Valentino con la sua chiosa, dopo aver rivelato via social la problematica del compagno Francesco Mango? Al momento non ci è dato saperlo ma sono stati tanti i messaggi di vicinanza alla coppia. “Tu sei una persona speciale, non conosco personalmente Francesco, ma per essere al tuo fianco da tanti anni,lo sarà anche lui, non si dovrebbe mai giudicare la vita altrui, semplicemente perché non si può conoscere mai appieno il vissuto di una persona, osservandola dall’esterno… vi abbraccio…. un bacione dolce”, scrive una sua follower. E sono numerosi i messaggi solidali che hanno fatto seguito al post Instagram. Non è la prima volta che Viola Valentino usa i social per lanciare frecciatine senza però mai indicare il destinatario in maniera chiara. Solo pochi giorni fa, postando sempre una foto insieme al compagno Francesco Mango aveva scritto: “Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre. UN consiglio per alcuni miei colleghi o ex mariti, no comment! #animebelle”. Anche in quel caso qualcuno aveva insinuato potesse trattarsi del suo ex Riccardo Fogli. Ma è davvero così?





