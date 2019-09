Viola Valentino/ “Con Francesco Mango guardo nella stessa direzione. Il cancro…”

Viola Valentino torna ospite di Eleonora Daniele per raccontarsi al pubblico di Storie Italiane tra lavoro e vita privata. La cantante che nel corso delle sue interviste ha sempre aperto il proprio cuore ai fans svelando anche dettagli inediti del suo privato, torna a parlare del suo amore con Francesco Mango. Dopo la fine del matrimonio con Riccardo Fogli e, quella successiva con il secondo marito Marco Massiri, Viola Valentino ha ritrovato la serenità accanto al nuovo compagno Francesco Mango con cui si mostra, spesso, anche sui social. Sul proprio profilo Instagram, infatti, l’artista ha pubblicato una foto in cui è felice accanto al compagno condividendo con i fans la sua concezione dell’amore. “Amare non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione”, scrive la Valentino che, proprio ai microfoni di Storie Italiane, aveva annunciato le nozze. La data era stata fissata per settembre: il matrimonio, dunque, sarà stato celebrato?



VIOLA VALENTINO: LA LOTTA CONTRO IL CANCRO

Viola Valentino combatte una battaglia importante nella sua vita, quella contro il cancro. La cantante ne ha parlato per la prima volta ai microfoni di Storie Italiane confessando di portare avanti la lotta contro la malattia da tre anni. “Sono una donna molto forte, mi sto curando come fanno tutti quanti. Ho tanta forza dentro. L’ho saputo circa tre, quattro anni fa. È una malattia subdola che ho avuta la fortuna di prendere in tempo. Nel mio problema, la cura non è stata invasiva. Non ho perso i capelli. Però, onestamente, non ci penso e non lo racconto. Lo sanno i miei amici e non è un problema ma non ne ho parlato”, ha confessato. Nonostante la malattia, Viola Valentino ha sempre continuato a fare musica e, soprattutto, non ha mai smesso la speranza come è pronta a ribadire oggi, nel salotto di Storie Italiane.

