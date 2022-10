Viola Valentino e Francesco Mango “Ci sposiamo 27 ottobre”/ “Ma siamo discriminati…”

Viola Valentino e Francesco Mango sono intervenuti in qualità di ospiti ai microfoni di “Italia Sì!”, trasmissione di Rai Uno condotta da Marco Liorni. I due convoleranno a nozze a Godiasco Salice Terme (Pavia) nella giornata di giovedì 27 ottobre 2022, ma la loro relazione, ormai da anni, non è immune da critiche. Come ha raccontato l’artista, “stiamo insieme da dieci anni, ci incontrammo in un locale per un’intervista che avrebbe dovuto realizzare quella sera per la radio per cui lavorava: non ci siamo più lasciati. Ci siamo piaciuti, ci siamo stati subito simpatici e molti dicono addirittura che ci assomigliamo”.

Successivamente, Viola Valentino e Francesco Mango hanno assistito a una crescita del sentimento che ancora oggi li unisce, però l’opinione pubblica li ha condannati: “C’è una mentalità sbagliata, ci sono tante coppie dove lei è piccolissima e lui è adultissimo – ha detto la cantante –. L’amore non ha limiti, anche il mio ex Riccardo Fogli ha una moglie giovanissima… Francesco è una persona estremamente sensibile, timida, posata. Poi litighiamo spesso e volentieri, però stiamo bene insieme. Io credo che nella vita di tutti noi ci siano momenti sì e momenti no. Anche per noi ci sono frangenti più difficili da superare e altri più semplici”.

VIOLA VALENTINO E FRANCESCO MANGO, LUI: “HO AVUTO UNA FORTE DEPRESSIONE PER LE CRITICHE SUL NOSTRO AMORE”

Nel prosieguo, a raggiungere in studio Viola Valentino è stato il compagno Francesco Mango, il quale ha rivelato: “Io mi sono messo con questa donna nel giugno 2013. Ho trovato un grandissimo amore e anche una forte discriminazione sulla differenza d’età, che poi piano piano mi ha provocato grandi problematiche, per cui ho sofferto molto. Ho avuto una forte depressione. Mi alzavo dal letto, andavo sul divano e poi in cucina. Non uscivo più di casa”.

Francesco Mango ha quindi asserito, per allontanare i sospetti che gravano sulla loro coppia, che con Viola Valentino “sto facendo un matrimonio in separazione dei beni, ciascuno avrà il suo. Inoltre, io sono anche papà di due figli. Ero un bambino molto timido, perché avevo problematiche in famiglia e ne soffrivo”.

