Viola Valentino/ “Riccardo Fogli, torniamo insieme almeno sul palco!”

Viola Valentino lancia un appello al suo ex marito, il collega cantante Riccardo Fogli, con cui ha trascorso 23 anni della sua vita: “Le storie finiscono ma il sentimento persiste, si trasforma però vive. E, se è autentico, non scompare mai. Non può”.

Le strade di Viola Valentino e Riccardo Fogli sono ormai chiaramente divise per quanto riguarda la vita privata, come è perfettamente normale che sia dal momento che il loro divorzio risale al 1993, ma la speranza di lei è che possa rinascere almeno un sodalizio artistico, seguendo l’illustre esempio di Al Bano e Romina Power.

Il tempo trascorso insieme è stato indimenticabile, come ha spiegato Viola Valentino in un’intervista concessa a “Nuovo” nella quale ha affermato: “Sì, sono stati ventitré anni e sono incancellabili. Io e Riccardo abbiamo vissuto momenti bellissimi. Ho avuto pure periodi in cui ho sofferto molto; ma non mi lamento”. Di conseguenza, ecco che la cantante e attrice nativa della provincia di Como vorrebbe tornare sul palco con Riccardo Fogli, come chiedono molti fan.

LA PROPOSTA DI VIOLA VALENTINO A RICCARDO FOGLI

Ecco dunque la proposta che Viola Valentino avanza al suo storico ex marito: “Io e Riccardo siamo ancora legati ed è giusto che le persone ci vedano così. Come Al Bano e Romina Power. Anzi, sarebbe bello che, al termine dell’emergenza Coronavirus che ci sta bloccando tutti a casa, io e lui facessimo un concerto insieme – è l’idea della Valentino per un’occasione che sarebbe davvero speciale -. In Italia e magari pure all’estero! Ci penso da qualche giorno. Devo chiederglielo”.

L’occasione non mancherà, perché i contatti fra i due sono discretamente frequenti: “I rapporti tra me e Riccardo sono buoni. Non ci sentiamo proprio ogni giorno, ma ci scriviamo sempre anche solo per chiederci: ‘Come stai?’. Adesso è in quarantena da solo in Toscana, la moglie i due figli sono da un’altra parte”.

Quando finalmente questo brutto periodo sarà alle spalle, il ritorno alla normalità ci porterà anche a una reunion almeno artistica di Viola Valentino e Riccardo Fogli? Vedremo intanto se lui vorrà rispondere a questa proposta…



