Violante Placido, figlia Michele/ Una dedica emozionante…

Violante Placido e la dedica al padre Michele Placido durante una delle puntate del programma “Canzone segreta”, lo show condotto da Serena Rossi e trasmesso in replica il venerdì in prima serata su Rai1. L’attore, regista e sceneggiatore italiano arriva sul palco del nuovo show di Rai1 inconsapevole di quello a cui va incontro. Una volta sedutosi a centro palco sulla famosa sedia bianca, l’attore e regista riceva la prima grande sorpresa. Per lui c’è la figlia Violante Placido che per l’occasione ha pensato di dedicargli la sua canzone del cuore. Si tratta della struggente “Amore che vieni, amore che vai” di Fabrizio De André.

VIOLANTE PLACIDO, FIGLIA MICHELE PLACIDO/ "Grandissima emozione vederla cantare!"

Una dedica emozionante quella di una figlia al padre che la guarda con gli occhi presi ed innamorati. Il regista osserva la figlia e poi le manda una bacio che Violante ricambia. La canzone segreta di Michele Placido è “Amore che vieni, amore che vai” di Fabrizio De André. A raccontarlo è stato proprio il regista che ha confessato”mi ricorda un momento particolare, in cui i miei figli vivevano già per conto loro”.

VIOLANTE PLACIDO, FIGLIA MICHELE/ “Il mondo dello spettacolo è nel dimentiticatoio…“

Michele Placido sorpreso dalla figlia Violante Placido

Non solo, l’attore e regista pugliese poco dopo aggiunge: “c’era già stata la separazione con la mamma di Viola”. Nonostante la bellissima sorpresa della figlia Violante, Michele Placido non si commuove, anzi rivolgendosi alla figlia le dice: “Viola, non mi aspettavo che tu cantassi, anche se è la tua canzone!”.

Anche la stessa Violante Placido conferma le parole del padre rivelando poco dopo: “mi sono rivista con te bambina, mi è venuta in mente quella foto in bianco e nero in cui mi tieni in braccio…”. Un momento davvero magico che ha emozionato non solo Michele Placido e la figlia, ma anche il pubblico da casa e sui social che ha commentato con grande affetto il gesto di Violante per il papà!

Violante Placido, ex fidanzata Fabio Troiano/ "Sognavo Clooney" (Verissimo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA