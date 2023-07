Violentata alla festa di paese da branco/ 15enne denuncia 3 ragazzi appena maggiorenni

Una quindicenne ha denunciato di essere stata violentata da un branco di tre ragazzi appena maggiorenni ad una festa di paese. È successo in Piemonte, nella cittadina di Canale, denominata la capitale del Roero, di poco più di cinquemila abitanti. La vittima, che vive nel Saluzzese, come ricostruito da Repubblica, si è presentata dai Carabinieri lunedì per raccontare quanto accaduto, dopo che si era confidata con i familiari, che l’hanno incentivata a rivolgersi alle forze dell’ordine.

In base alla ricostruzione, i tre, che aveva incontrato proprio in occasione della festa di sabato sera, avrebbero abusato di lei a turno dopo averla condotta con una scusa in un luogo più appartato, lontano dai festeggiamenti e dalla musica. La sua versione è adesso al vaglio degli inquirenti, i quali hanno identificato anche i presunti violentatori. Si tratta di residenti del posto, poco più che diciottenni. Non sono ancora stati ascoltati.

Violentata alla festa di paese da branco: la denuncia di una 15enne a Canale

La Procura di Cuneo ha dunque aperto un’inchiesta sul caso della quindicenne violentata alla festa di paese da un branco di ragazzi poco più grandi di lei. Sulle indagini viene al momento mantenuto il massimo riserbo. L’abuso di gruppo sarebbe avvenuto sabato sera, ma la vittima è rientrata a casa e soltanto dopo qualche ora si è confidata coi genitori. È proprio con la mamma e il papà che il lunedì successivo si è recata in Caserma per denunciare. Gli inquirenti, dopo essere arrivati ai presunti aggressori, si sono anche messi in contatto con quelli che potrebbero essere dei testimoni.

La “Fiera del Pesco” è infatti un evento molto frequentato nella zona e quella sera era all’esordio, in piazza Italia, dove era ospitata la “Leva 2005” con musica, balli, cibo e alcol. È per questo motivo che in quel luogo erano presenti molte persone.











