Violenza sessuale a Roma: due giovani stuprate in casa

La conoscenza le sera precedente, l’ospitalità e poi la violenza sessuale: le vittime di questo incubo sono due ragazze poco più che maggiorenni, che sono state attirare con l’inganno in un’abitazione capitolina di un palazzo in via Torregrotta. Lì sono arrivate dopo aver conosciuto un uomo la sera prima, che aveva offerto loro ospitalità: una volta giunte nell’appartamento, le due giovani sono state fatte ubriacare e sono state costrette ad avere un rapporto sessuale completo sia con lui che con un suo amico.

Come spiega TgCom24, una delle due ragazze è affetta da una grave patologia. Le due giovani, dopo essere state violentate, sono riuscite a chiamare il 112 e sono state trasportate al pronto soccorso del policlinico Casilino. Qui i medici le hanno visitate, dopo aver attivato la procedura del protocollo “rosa”, e hanno riscontato i segni delle violenze sessuali subite dalle due ragazze.

I due uomini sono stati arrestati

Dopo la denuncia delle due giovani ragazze, che hanno raccontato di aver subito violenza sessuale, le indagini sono partite immediatamente, coordinate dalla polizia del VI distretto del Casilino e dai magistrati del pool antiviolenza di Roma. Poche ore dopo sono stati fermati due uomini: un 26enne originario della Romania e un 47enne originario dell’Albania. Come spiega TgCom24, il secondo era pronto per fuggire all’estero e i poliziotti lo hanno fermato in extremis: si trovava nel container di un deposito di automezzi al Casilino, pronto a lasciare l’Italia. Entrambi gli uomini sono stati portati nel carcere di Regina Coeli, accusati di violenza sessuale ai danni delle due giovanissime.