Violenza sessuale ai danni di una 12enne/ Arrestati due 15enni a Messina

Due 15enni violentano 12enne: arrestati

A Messina sono finiti in manette due quindicenni, arrestati dai Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto con l’accusa di aver violentato una ragazzina di 12 anni. La violenza risalirebbe allo scorso 7 dicembre: i due sono stati accusati anche di aver poi diffuso i filmati dello stupro tra le chat dei propri amici. Il capo d’imputazione nei confronti dei due non è solo quella di violenza sessuale aggravata e di gruppo: sono accusati anche del reato di pornografia minorile.

I quindicenni sono residenti a Barcellona Pozzo di Gotto. I due avrebbero raggiunto il paese dell’entroterra dove vive la ragazzina con il motorino di uno dei due. Qui avrebbero incontrato la 12enne. Inizialmente la giovane sarebbe stata minacciata di venire colpita con il casco in testa: i due l’avrebbero poi convinta a seguirli in una zona di campagna buia e isolata. Lì i ragazzini l’avrebbero buttata a terra, impedendole con il loro peso di muoversi e perpetrando la violenza sessuale.

La dinamica della violenza

Secondo il racconto della 12enne vittima di violenza sessuale in provincia di Messina, i due quindicenni l’avrebbero prima immobilizzata e poi le avrebbero tappato la bocca, cercando di bloccarla. Nel frattempo, mentre uno dei due ragazzini la teneva ferma, l’altro avrebbe tentato a più riprese la violenza sessuale senza riuscirci del tutto vista la resistenza posta dalla ragazzina. I due avrebbero inoltre ripreso il fatto, facendo circolare il video tra i cellulari dei propri amici.

L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip Rosa Calabrò su richiesta della procura del tribunale per i minorenni di Messina. I ragazzini sono difesi dagli avvocati Diego Lanza ed Enzo La Torre: i due sono stati quindi portati in due diverse comunità alloggio per minori della Sicilia orientale.

