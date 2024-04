Virginia De Agostini chi è, moglie di Daniel Joseph McVicar/ Dal matrimonio alla denuncia per aggressione

Virginia De Agostini chi è, moglie di Daniel Joseph McVicar: carriera televisiva

Virginia De Agostini è la seconda moglie di Daniel Joseph McVicar, noto al pubblico per aver interpretato il ruolo di Clarke Garrison nella soap Beautiful. La donna non è un volto sconosciuto nel mondo televisivo; si è fatta conoscere nel programma Notti sul ghiaccio condotto da Milly Carlucci.

De Agostini aveva il ruolo di insegnante di pattinaggio all’interno del programma, ottenendo un notevole seguito. “La nostra è stata una bella storia, siamo stati insieme 7 anni. Abbiamo avuto un bimbo insieme, Pietro” dichiarava l’interprete americano a Domenica Live. La loro storia d’amore, però, è finita nel peggiore dei modi. La donna ha accusato suo marito di maltrattamenti in famiglia, lesioni e violazione degli obblighi di assistenza familiare. De Agostini ha poi ritirato le accuse in seguito a un accordo tra le parti per evitare danni psicologici al figlio Pietro.

Virginia De Agostini e l’accusa al marito Daniel Joseph McVicar

Daniel Joseph McVicar è finito in tribunale a Torino con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni e violazione degli obblighi di assistenza familiare. A denunciarlo la moglie Virginia De Agostini: “Non ho potuto difendermi, sono stato accusato di maltrattamento in famiglia, aggressione con lesione e anche di mancato mantenimento del figlio. È molto duro per me questo. Mi hanno sempre spiegato che le donne vanno protette, questa lezione è molto importante e per questo l’accusa è molto dolorosa per me” dichiarava l’attore americano a Domenica Live.

La donna ha poi deciso di ritirare la denuncia; a spiegare le motivazioni di questo gesto ci ha pensato l’interprete di Beautiful che sosteneva: “Perché l’ha fatto? Un motivo può essere la paura e dico di non averne. Ma il processo essendo partito continua”. L’uomo cerca di spiegare: “Non so dirlo, ma io sono sempre stato vicino a mio figlio”.











