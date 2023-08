Virginia Lampis medaglia oro ai mondiali Teakwondo under 15/ Chi è la finalista che ha fatto volare l’Italia

Virginia Lampis è medaglia d’oro ai mondiali Teakwondo under 15! Il suo è stato un percorso davvero straordinario

Virginia Lampis medaglia d’oro ai mondiali Teakwondo under 15 in Bosnia-Erzegovina. L’azzurrina ha compiuto una vera e propria impresa nella categoria F-148 cm dopo essere stata protagonista di un percorso straordinario e indimenticabile. Virginia Lampis infatti ha superato 2-0 l’avversaria iraniana Masoume H Rabbie ai sedicesimi, per poi fermare Luna Antunovi agli ottavi (2-0) e battere anche la messicana Maia Medez ai quarti (2-0). Nella semifinale la 13enne ligure ha trionfato per 2-1 sulla greca Paraskev Karlogu, superando poi in finale la tedesca Maria Koukousoudi per 2-0.

Un risultato eccezionale, che non è passato inosservato in Liguria, la sua regione, dove l’assessore allo Sport Simona Ferro, l’ha menzionata pubblicamente, sottolineando con orgoglio il grande traguardo raggiunto dalla piccola campioncina. “Complimenti a Virginia, che ad appena 13 anni hai già scritto la storia di questo sport in Liguria”, ha scritto la Ferro dopo il successo della piccola atleta.

Virginia Lampis, la ‘sua’ Liguria la celebra dopo il successo ai Mondiali di Teakwondo. Il governatore Toti: “E’ il nostro orgoglio”

Anche il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha fatto da eco alle parole dell’assessore, complimentandosi con la Lampis e affermando che da oggi rappresenta a tutti gli effetti un orgoglio per la Liguria. “È ligure e ha solo 13 anni la nuova campionessa del mondo di taekwondo: complimenti a Virginia Lampis, che a Sarajevo ha scritto la storia ed è la prima atleta ligure in assoluto a vincere un titolo internazionale in questa disciplina”, le parole del presidente della Regione affidate ai social.

Insomma le gesta di Virginia hanno fatto il giro del web e sono in tanti, giustamente, a congratularsi per la sua vittoria. Una vittoria che porta in cima al mondo dello sport l’Italia e la sua amata Liguria. Un’esperienza che non dimenticherà facilmente.











