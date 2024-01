Virginia Mihajlović, figlia Arianna e Sinisa Mihajlović/ Il marito Alessandro Vogliacco: “Per sempre…”

Virginia Mihajlović, il toccante ricordo per la scomparsa di suo padre Sinisa Mihajlović



Virginia Mihajlović, figlia di Sinisa Mihajlovic e moglie di Alessandro Vogliacco, tra social e apparizioni televisive si è spesso raccontata su temi toccanti. Dalla scomparsa del padre la sua vita è senza dubbio cambiata, ma il compianto ex allenatore e calciatore sarà sicuramente felice di sua figlia che lo scorso mese di giugno ha coronato il sogno di unirsi in matrimonio. Il periodo più terribile per Virginia Mihajlović, è stato senza dubbio quello della malattia del padre – Sinisa Mihajlović – che dal 2019 lottava contro la leucemia.

“Le persone che amo erano tutte lì per noi, e dico tutte perché papà io ti ho sentito tutto il tempo accanto a me, mi hai accompagnato anche tu all’altare insieme ai miei fratelli e mio zio, e non mi hai mai fatto sentire sola, come hai sempre fatto. Abbiamo finalmente coronato il nostro sogno, uniti per sempre, oltre ogni confine. Perché nessuno separi ciò che Dio ha unito”, le parole commoventi di Virginia sui social in ricordo del padre.

Virginia Mihajlovic, l’amore del marito Alessandro Vogliacco per affrontare il dolore

A condividere parte del suo dolore, sicuramente, il marito Alessandro Vogliacco, che ha avuto Sinisa Mihajlovic come allenatore e con il quale ha stretto un rapporto vero. Il difensore non ha mai lasciato sola Virginia in questa fase particolarmente complicata della sua vita e, nonostante tutto, provano a regaire.

Dopo il matrimonio, quando la coppia è volata alla Maldive, Vogliacco ha scritto una splendida dedica per la sua compagna, facendo una promessa importante. “Insieme fino alla fine dei giorni e oltre. Per sempre legati, per sempre marito e moglie…“. Proprio così, da quel giorno, Alessandro Vogliacco non ha mai smesso di sostenere la sua dolce metà Virginia, affrontando il bello e il brutto della vita a testa alta.

