Virginia Mihajlovic: “Sono incinta del secondo figlio, si chiamerà Leone Sinisa!”/ “Il sogno di mio padre…”

Un momento lieto per Virginia Mihajlovic condiviso con Silvia Toffanin, la figlia del compianto ex calciatore Sinisa Mihajlovic ha scelto lo studio di Verissimo per rivelare di essere incinta per la seconda volta e pronta a mettere al mondo un nuovo nipotino che suo padre tanto avrebbe voluto vivere in qualità di nonno. “Aspetto il secondo bimbo! Il pancino già si vede perchè la gravidanza è avanzata, sto per entrare nel quinto mese e lo sa solo la mia famiglia; non c’è un motivo specifico, non è stata una gravidanza come la prima e sono stata un po’ male fisicamente, quindi non ho avuto tempo per comunicarla”.

Virginia Mihajlović, figlia Arianna e Sinisa Mihajlović/ Il marito Alessandro Vogliacco: “Per sempre..."

Virginia Mihajlovic ha spiegato come tra le due gravidanze ci sia stata una netta differenza sia dal punto di vista delle ripercussioni fisiche che delle circostanze psicologiche. “Come la sto vivendo? Sono state due gravidanze totalmente differenti, sia a livello psicologico che fisico. La prima è stata molto più leggera, papà era appena uscito dal pericolo anche se poi non si esce mai del tutto. Era tornato in forma ed eravamo tutti contenti di rivederlo per come era lui, una gioia aggiunta. La seconda gravidanza è invece arrivata in un momento totalmente differente; ho scoperto di essere incinta ad un anno dalla morte di papà; il primo anno è difficile, specialmente se perdi una persona così essenziale”.

Virginia Mihajlović, figlia Arianna e Sinisa Mihajlović/ Il marito Alessandro Vogliacco: “Per sempre..."

Virginia Mihajlovic incinta per la seconda volta: il gender reveal a Verissimo

Parlando di suo padre Sinisa Mihajlovic, è stato difficile trattenere le lacrime per Virginia durante l’intervista a Verissimo. “Adesso però mi sto riprendendo, non ho più fastidi e anche mentalmente sto meglio; all’inizio c’è un po’ il pensiero di non poter condividere questa cosa con il mio papà. Sapevo che sarebbe stato un nonno speciale, il suo sogno era proprio quello di avere tanti figli e nipoti, me lo disse proprio la settimana prima che se ne andasse…”.

E’ poi giunta l’ora di un momento davvero toccante e carico di emozioni; Virginia Mihajlovic ha rivelato in diretta il sesso del suo secondo figlo. Con una scenografia mozzafiato, il blu e il rosa in dissolvenza e con movimenti in divenire, poi il verdetto. “Sarà un maschietto! Siamo felicissimi, anche essere incinta di un’altra femmina sarebbe stato stupendo. Alessandro aveva fatto un sogno premonitore, aveva con sé questo bambino vivace che correva per la strada… Il nome ci tenevo che avesse un significato e che ricordasse il mio papà: il nome Sinisa è stato proibito dai miei fratelli, quindi abbiamo scelto Leone Sinisa Vogliacco”.

Virginia Mihajlović, figlia Arianna e Sinisa Mihajlović/ Il marito Alessandro Vogliacco: “Per sempre..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA