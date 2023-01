Virginia, Myrtle e Madelyn, mogli di Oliver Hardy/ Ultimo colpo di fulmine sul set…

Virginia, Myrtle e Madelyn, le mogli di Oliver Hardy: “solo” tre matrimoni, uno in meno dell’amico Stan

Virginia Lucille Jones, Myrtle Lee Reeves e Madelyn Saloshin sono state le tre mogli dell’immortale Oliver Norvell Hardy, ovvero Ollio della famosa coppia comica Stanlio e Ollio. Il classe 1892, a differenza del suo partner artistico, ebbe “solo” tre matrimoni, dunque uno in meno di Stan Laurel. Le ultime nozze furono celebrate nel 1940, durarono all’incirca diciassette anni, fino alla morte dell’attore. Nel film, la compagna di Oliver Hardy viene interpretata dall’americana Nina Arianda e ci sono chiaramente delle evidenti differenze nelle storie raccontate sul grande rispetto a quanto accaduto nella realtà.

Infatti nel meraviglioso mondo di Stanlio e Ollio, le mogli, molto spesso, maltrattano i loro compagni, fino al punto di mettere loro le mani addosso, dando vita a furiose e divertenti incomprensioni. Nella vita reale, però, le cose sono state un po’ diverse. Nello specifico, almeno per quanto riguarda le mogli di Oliver Hardy, sappiamo che al di là dei normali alti e bassi, Oliver ha sempre avuto buoni rapporti con le consorti. Specialmente con l’ultima moglie, sempre al suo fianco, proprio come accaduto a Stan. “Le mogli li accompagnavano e formavano anch’esse un duo“, ha raccontato la produttrice cinematografica Faye Ward a proposito della vita sentimentale di Oliver Hardy e Stan Lauren.

Oliver Hardy: il naufragio del secondo matrimonio nel 36, il colpo di fulmine con Virginia, diventata la sua terza ed ultima moglie

Di sicuro per Oliver Hardy, il 1936 è stato uno degli anni più difficili. Non semplice, infatti, fu assorbire la botta inflitta dalla seconda moglie Myrtle, che chiese il divorzio, ottenuto poi nel maggio del 1937. Gli intoppi matrimoniali non fermarono però il percorso di Oliver nel mondo del cinema. Hardy realizzò da solo Zenobia, con Harry Langdon. Nel 1939, poi, con Stan Laurel arrivò la firma dei nuovi contratti con il boss Roach, che acconsentì alla realizzazione di The Flying Deuces.

E fu proprio sul set di questo nuovo film, che Oliver Hardy si innamorò di Virginia Lucille Jones, la segretaria di edizione, sposata un solo anno dopo. Per l’attore e la sua dolce metà si rivelò un matrimonio felice, durato fino alla scomparsa di Olliver. Nel frattempo, tornando al percorso cinematografico, la famosa accoppiata lasciò Roach per passare alla 20th Century Fox, con la quale, assieme alla Metro-Goldwyn-Mayer, realizzò diversi film, senza però replicare i grandi successi – in termini qualitativi – del passato.











