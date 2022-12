Virginia, nipote di Iva Zanicchi/ “Mi ispiro a lei”, sorpresa con dedica a nonna Iva

Virginia Catellani, ecco chi è la nipote di Iva Zanicchi: la bella sorpresa, con dedica, durante la prima finale di Ballando con le Stelle 2022

Anche Virginia è approdata a Ballando con le Stelle 2022 per una sorpresa alla mitica nonna Iva. E’ successo nel corso della prima finale, quando la ragazza è subentrata in corso d’opera per danzare assieme alla Zanicchi. “E’ sempre stata una fonte di grande ispirazione per me”, ha raccontato Virginia nella clip, prima di esibirsi in diretta televisiva. Virginia, come sua nonna, ama la musica e nutre profonda gratitudine nei suoi confronti, per aver condiviso con lei la sua passione.

“Grazie a mia nonna mi sono appassionata alla musica”, ha ribadito sorridente la nipote della Zanicchi. “Ricordo quando andavo a casa sua da piccola e cantavamo insieme, si è instaurato un rapporto splendido tra noi due, che c’è ancora oggi. Molte volte ci vediamo e anche se a volte sono lontana da casa siamo tuttora molto legate”, ha assicurato Virginia, che avevamo già visto all’opera durante uno spettacolo televisivo di Iva su Canale 5.

Virginia, la nipote di Iva Zanicchi: l’amore per la nonna e le ambizioni canore

La ragazza ha tutte le carte in regole per fare il suo percorso nel mondo dello spettacolo, tuttavia non sembra vivere ossessivamente questa possibilità. “Sono molto orgogliosa di lei, mi è piaciuta molto in questo percorso a Ballando con le Stelle 2022 e non vedo l’ora di danzare con lei”, ha detto Virginia la settimana scorsa, focalizzandosi appunto sul percorso di nonna Iva e non sulle sue ambiziosi canore.

La nipotina dell’Aquila di Ligonchio, ricordiamo, è una classe 2002 ed è la figlia di Michela Ansoldi. La Catellani è sempre stata lontana dal mondo dello spettacolo, ma non sembra nemmeno particolarmente attiva sui principali social, dove posta raramente. Su Instagram, tuttavia, non mancano le foto scattate in luoghi suggestivi della nostra amata Italia, tra panorami mozzafiato e pose elegantemente sexy. Insomma, Virginia è sulla buona strada…

