Virginia Raffaele, Canzone segreta/ “Carla Fracci mi fa ‘soffrire’…”

Virginia Raffaele è tra gli ospiti della prima puntata di “Canzone Segreta”, il nuovo show di Serena Rossi in onda da venerdì 12 marzo 2021 in prima serata su Rai1. L’attrice e comica è pronta a raccontarsi a cuore aperto tramite le canzoni della sua vita; una vita vissuta in buona parte al luna park visto che i nonni sono tra i fondatori del LunEur a Roma. Intervistata dal Corriere della Sera, l’attrice ha ricordato proprio gli anni trascorsi nel luna park: “ero fissata con Pippo di Topolino: un Carnevale me lo trovai davanti, mi sembrava gigantesco…”.

Non solo parlando di giostre l’imitatrice non ha alcun dubbio: le sue preferite erano le gabbie “erano collegate a un braccio meccanico, tu dovevi agganciarti a dei maniglioni, schiena contro schiena con un’altra persona, e spingendo dovevi riuscire a fare il giro completo intorno al braccio”. Ricordi bellissimi che si scontrano con la realtà di oggi: fatta di pandemia e lockdown. Come tutti anche l’attrice e imitatrice amatissima dal pubblico si è ritrovata costretta ad annullare tutti i suoi impegni di lavoro, il tour dello spettacolo “Samusà” che non sa ancora quando potrà riprendere.

Virginia Raffaele: “Mi piacerebbe lavorare con Matteo Garrone”

Il lockdown non è stato facile per Virginia Raffaele: “all’inizio scorreva, poi le ore sono diventate tutte uguali: potevi andare a dormire a mezzanotte, alle quattro o alle nove… Ho empatizzato con il dolore, ho evitato tante cose social: c’è chi davvero ha tenuto compagnia agli altri, ma c’è chi è stato preso dal virus dell’ego. A me non veniva più da ridere. Era una dimensione talmente totalizzante che mi ha chiuso in una riflessione romantica”. Non sono mancate delle giornate serene come quando dall’ultimo piano della sua abitazione poteva vedere il cielo blu, ma ci sono delle immagini scalfite nella sua memoria e di tutti noi: “i camion di Bergamo, il Papa sotto la pioggia. L’arte è riuscire a trovare un significato”. Il lockdown e questa pandemia l’hanno però portata a fare una importante riflessione sulla vita: “non dare niente per scontato: dall’abbraccio alla libertà di uscire di casa, e poi anche quanto siamo realmente indispensabili l’uno all’altro”.

Attrice, comica ed imitatrice, la Raffaele non nasconde che ha un grande sogno: “mi piacerebbe lavorare con Matteo Garrone… Una volta gli ho anche scritto un’email, per manifestargli con slancio sincero tutta la mia ammirazione. Ma non mi ha mai risposto…”. Infine impossibile non parlare delle sue imitazioni oramai diventate un cult: “soffro molto è Carla Fracci, per l’invecchiamento della pelle: c’è un bel lavoro di colla, phon e cipria. Tre ore e mezzo. Togliertelo diventa una liberazione”.



